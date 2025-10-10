　
    • 　
>
生活

國慶日「國道凌晨爆1.7倍車潮」　上午防9處易塞路段

▲▼國慶連假首日，國1南下竹北路段壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

▲國慶連假首日，國1南下竹北路段壅塞。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假今(10日)開跑，凌晨0時到5時國道免收費時段湧現車潮，交通量為平日的1.7倍。由於今天天氣晴朗炎熱，高公局研判將出現大量出遊車潮，上午國道有9處易塞。另外，因應國慶焰火靠近國3南投交流道，今12時到24時南投交流道雙向出口封閉。

今日為國慶日連續假期首日，國道0到5時免收費，根據統計，凌晨0到5時免收費時段交通量約為6.9百萬車公里，為平日年平均之1.7倍；截至上午7時，交通量為12.9百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里。

上午7時起南向車流就逐步湧現，且越晚車越多，截至上午8時半，國1南下湖口服務區到新竹、國3南下鶯歌系統到大溪以及北上新店到南深路，以及國5南下南港到石碇等路段已出現車多壅塞。

▲▼國慶連假疏導措施。（圖／高公局提供）

▲連假疏導措施及易塞路段預測。（圖／高公局提供）

由於全台天氣晴朗炎熱，高公局研判將有大量旅遊車潮，今日上午有9處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，12-24時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

另外，今日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局籲請前往觀賞焰火之用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另因國3南投交流道雙向出口將於12-24時實施封閉，自行開車之民眾，北部地區可由國3草屯及中興交流道、南部地區由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。高公局也提醒，焰火施放期間，提醒用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。

10/08 全台詐欺最新數據

國慶日交通國道壅塞高公局塞車車潮焰火南投

