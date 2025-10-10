　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶日出遊「國道11處最塞」　國5南下段塞11小時

▲國慶連假首日，國1彰化段又出現大型停車場，時速剩30公里。（圖／游瓊華翻攝）

▲國慶連假首日，國道11處路段易塞。（示意圖／游瓊華翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假今天（10日）正式開跑，適逢國慶日，預估全台將出現大量出遊車潮。高公局研判，國道共有11處易塞熱區，其中國道5號南下車流自從凌晨5時起就會出現，可能連塞11小時。

高公局指出，國慶連假首日國道交通量預估達114百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍；其中南向交通量可達61百萬車公里，是平日的1.3倍，預料可能有大量出遊車潮。

今國慶日國道有11處地雷路段，易塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人最好於上午6時前或中午12時後出發；而國5南向建議凌晨5時前或下午5時後上路。

此外，今年國慶焰火在南投登場，施放地點鄰近國3南投交流道，因應焰火施放活動，國3南投交流道雙向出口將於今天中午12時至午夜12時封閉。

開車民眾若由北部地區出發，可改由國3草屯或中興交流道下高速公路；南部地區則可由名間交流道下，再轉乘接駁車前往會場。高公局也提醒，用路人切勿為了觀賞焰火而在國道上放慢車速或臨停路肩，以免造成危險。

今天國道疏導措施包括0至12時封閉國5石碇、坪林南入匝道；5至12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南入匝道；12至24時封閉國3南投雙向出口匝道，同時實施單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等措施。

10/08 全台詐欺最新數據

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」
中華民國生日快樂！　賴清德國慶談美關稅、打造台灣鐵穹空防系統
薇閣「學5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情
國慶連假天氣曝！　第一波「東北季風」下週到
快訊／白帽特務伯「幹走整箱」佳德鳳梨酥！主動投案了
快訊／以色列批准「加薩停火」協議　釋放所有人質
快訊／川普施壓後起訴！　紐約總檢察長涉詐欺、虛假陳述

國慶連假明日(10/10)開跑，明天也是國慶日，預估將有大量出遊車潮，高公局研判，國道有11處易塞熱點，國5可能凌晨5時就會出現南下車流，16時後紓解，不排除連塞11小時。

國慶連假交通國道高公局塞車易塞

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

