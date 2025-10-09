賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

明天（10）就是雙十國慶日，總統賴清德將依慣例，發表他就職第二年的國慶演說。根據掌握，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量 六大關鍵力」作為貫穿演說的核心元素。其中，在國防議題方面，他擬宣布打造類似以色列的「台灣鐵穹」（TAIWAN DOME）的防空系統，建置全空層空防。

由於台灣今年正逢諸多挑戰，無論是俄烏戰爭與中東複雜動盪的地緣政治局勢，或是美國對等關稅等國際經貿政策的經濟衝擊，以及中國以「三個80年」論述扭曲台灣國際地位，讓台灣於內政與對外，都充滿挑戰與不確定性。因此，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量 六大關鍵力」作為貫穿演說的核心元素。

賴清德在演說中，將描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

其中，在兩岸論述方面，賴清德近日才美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人賽斯頓（Buck Sexton）專訪，就觸及兩岸態度。他提及三件事：第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣；第二，中國在台灣海峽進行軍演、破壞區域的和平穩定，所以打破台海現狀的是中國，不是台灣；台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不應該被解讀為對中國的挑釁。

第三，賴清德指出，即便台灣受到中國日益增強的威脅，台灣仍然沒有放棄尋求兩岸和平共榮的目標，因為我們知道和平無價、戰爭沒有贏家，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，事關重大。我們對和平有理想、沒有幻想，我們認為和平必須要靠實力才能夠得到。根據評估，他在雙十國慶的演說中，其基調不會偏離太多。

至於國防方面，首先是國防預算的議題，賴清德不排除會提及，台灣在過去幾年來，國防預算持續增加，包括在蔡英文前總統任內的國防預算從占GDP 1.9%提高至2.5%；而台灣在明年，可以達到3.32%，2030年之前就可以達到5%，比北約標準早5年。

另外，賴清德也會談到他在總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，集結台灣各行各業、公私力量進行全社會防衛的訓練；以及他主持的國安高層會議，將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，總共100多條的國安法制，要在此會期會送到立法院審議。

值得關注的是，賴清德也擬於演說中宣布，打造類似以色列「鐵穹」空防系統，建置屬於自己的「台灣鐵穹」防空系統。據了解，此一構想有兩個層次：第一，在整體防衛中，「全空層空防」有助於未來越來越複雜，例如無人機、火箭、飛彈、軍機各種複合類型的威脅對應。

另外一個層面，則有助於整體社會防衛韌性的強化，好比特拉維夫的現場，在高攔截率防空網的部署下，社會可以更具韌性的正常化運作。