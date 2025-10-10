　
國際

加薩停火下一步！　以色列撤軍地圖曝光「仍控制近6成領土」

▲▼加薩停火下一步！　以色列撤軍地圖曝光「仍控制近6成領土」。（圖／翻攝X）

▲川普4日公布的以色列第一階段撤軍範圍。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普8日宣布以色列與哈瑪斯達成停火協議第一階段，最新曝光的撤軍地圖顯示，以軍僅會從加薩地帶約40%區域撤出，仍將控制近6成土地。

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「所有人質將會很快獲釋，以色列將撤軍至協議劃定的界線。」所謂「協議界線」是他10月4日分享的一張地圖，用黃線標示了以色列撤軍範圍。

根據《半島電視台》分析，以色列目前控制加薩365平方公里之中超過80%的區域。停火生效後，戰鬥將會立即停止，以軍將撤退至黃線標示範圍，但該區域僅約155平方公里，意味著以色列仍將掌控約210平方公里、相當於58%的加薩土地。

值得注意的是，以軍將繼續駐守多個巴勒斯坦人口密集區，包括貝特拉希亞（Beit Lahiya）、拜特哈農（Beit Hanoon）、加薩市與汗尤尼斯省（Khan Younis）部分區域、拉法省（Rafah）幾乎全境。此外，以色列也將持續控制所有加薩進出要道，包括與埃及接壤的拉法過境點。

按照川普與以色列總理納坦雅胡9月29日公布的20點和平計畫，撤軍將分為3階段進行。預計12日或13日進行的第一階段（黃線），哈瑪斯將釋放所有剩餘人質，包括約20名存活人質及25具遺體，以色列則會釋放約2000名巴勒斯坦囚犯。
第二階段（紅線），一支國際維和部隊將監督巴勒斯坦安全並支援警務工作，以軍將進一步撤退至紅線區，減少在加薩的直接駐紮

第三階段（安全緩衝區），以軍撤退至被指定的安全緩衝區，僅控制加薩有限區域，同時由一個國際行政機構監督治理與過渡時期。

關於巴勒斯坦領土的確切邊界、以軍撤退的時間點與範圍、國際維和部隊的角色、以及對加薩及約旦河西岸的巴勒斯坦人的影響等，都仍存在許多問題


然而，最終細節尚未確定，數十萬流離失所的巴勒斯坦人短期內恐難返回家園，因為以軍仍將駐守這些區域。

以色列哈瑪斯川普撤軍停火

