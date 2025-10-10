　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

搭船援助加薩難民慘了！韓籍運動家「遭以色列監禁」　變態下場曝

▲▼以色列用來關押巴勒斯坦囚犯的凱齊奧特監獄，以環境惡劣、待遇嚴酷著稱。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列用來關押巴勒斯坦囚犯的凱齊奧特監獄，以環境惡劣、待遇嚴酷著稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）因參與人道救援船隊「自由船隊聯盟（FFC）」前往加薩運送醫療物資，被以色列軍方在加薩外海登船扣押。據傳，她已被送往以色列南部內蓋夫沙漠、靠近埃及邊境的凱齊奧特監獄（Ketziot Prison）關押。南韓外交部已向以方呼籲，盡快釋放並保障她的人身安全。

根據《韓聯社》，這支救援船隊原計畫將價值超過11萬美元（約1億5600萬韓元）的醫療用品、呼吸器及營養補給品運送至醫療資源匱乏的加薩地區，以支援當地醫院。自由船隊聯盟強調，航行完全屬於人道救援性質，但以軍在國際海域登船並強制帶走所有成員，迄今外界甚至無法確認他們的拘留地點。

提供法律援助的巴勒斯坦人權組織阿達拉多（Adalah）表示，扣押行動發生在8日凌晨，儘管以方聲稱會驅逐出境，但船上大部分參與者已被送往凱齊奧特監獄，該監獄以環境惡劣、待遇嚴酷聞名，過去主要關押巴勒斯坦籍被控恐怖行為者。

▲▼南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）遭以色列關押。（圖／翻攝自江汀的朋友們）

▲南韓27歲女活動家「海草」（本名金雅泫，音譯）遭以色列關押。（圖／翻攝自江汀的朋友們）

報導指出，先前搭乘「全球堅毅船隊（GSF）」試圖前往加薩的瑞典環保人士童貝里（Greta Thunberg）也曾被拘留於此。

以色列極右派國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）曾警告，前往加薩的活動家應充分了解凱齊奧特監獄的環境，並在來到以色列前三思而行。

南韓外交部則透過駐以大使館與以方保持聯繫，要求以色列保障金雅泫的人身安全並促成迅速釋放，提供必要領事協助。對此，以色列駐韓大使館代辦沙因（Barak Shine）回應，將依程序盡快處理，確保安全。

▲▼前往加薩進行援助的全球堅毅船隊「良心號」（Conscience）成員坐在船上，遭到以色列安全部隊攔截。（圖／路透）

▲前往加薩進行援助的全球堅毅船隊「良心號」（Conscience）成員坐在船上，遭到以色列安全部隊攔截。（圖／路透）

據悉，金雅泫自小即投入和平運動，長期參與濟州島江汀海軍基地反建設行動。2022年加入團體「開拓者」的「和平航海者」計畫學習航行技術後，曾於2023年駕駛帆船從濟州往返沖繩、台灣等地，倡議反戰與和平。2024年又加入美國象徵性反核船隻「金色規則號」進行兩個月航程，是「自由船隊聯盟」首位參與加薩航行的韓籍成員。

她在出航前曾表示，「加薩地區被封鎖，有人挨餓與受害，陸路無法通行，所以我只能乘船前往」。

►以軍封鎖登上加薩援助船　27歲韓籍女遭扣押！她曾駕駛帆船來台灣

10/08 全台詐欺最新數據

不過，美國高級官員坦承，該份協議內容仍相當脆弱，雙方互信基礎薄弱。而在協議宣布後，以軍仍對加薩展開空襲，造成至少30人死亡

