生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲周日南方熱帶擾動帶來水氣，東部和午後南部溼答答。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(10日)國慶日受東北季風影響，北海岸、東北部、恆春半島有局部雨，午後嘉義以南和各山區也有局部短暫雷陣雨；周日和下周一南方有熱帶擾動帶來水氣，但是否發展熱帶系統仍要觀察。下周末還有一波更強東北季風，將帶來涼冷空氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天受東北季風影響，迎風面基隆北海岸、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，花東、大台北有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後嘉義以南、其他山區有局部短暫陣雨。

周六天氣跟明天差不多，東北季風減弱，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北零星短暫陣雨，午後嘉義以南和其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日、下周一環境轉偏東風到東南風，林定宜指出，南邊有南海熱帶擾動帶來水氣，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部為零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二到下周四水氣減少，林定宜說明，東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，哈隆目前位於日本東南方海面，將快速朝偏東方向移動；娜克莉颱風位於琉球東南東方海面，未來將轉向，對台灣沒有直接影響，11日轉向過程，基隆北海岸、東北部沿海、馬祖有長浪發生機率。

由於周日和下周一南方有熱帶擾動，林定宜表示，是否發展熱帶系統還要觀察，但路徑上將從南海往偏西方向移動，模式預測上來看沒有馬上增強，為大低壓環流。

後續將有一波更強東北季風，林定宜說明，18日以後，北方有比較強的涼冷空氣南來，但距離還有一段時間，快慢和強度還要觀察。

國慶日北東溼答答「午後南部雷雨」　熱帶擾動接力飄水氣

天氣國慶日氣象氣象署東北季風熱帶擾動長浪

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

