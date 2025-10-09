　
生活 生活焦點

國慶日「國道11處塞車熱區」　國5南下恐塞11小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲明天國慶日，國道預估有11處易塞路段。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶連假明日(10/10)開跑，明天也是國慶日，預估將有大量出遊車潮，高公局研判，國道有11處易塞熱點，國5可能凌晨5時就會出現南下車流，16時後紓解，不排除連塞11小時。

明天國慶連假首日，國道交通量預估為114百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

由於明天基隆北海岸、東半部、大臺北地區、恆春半島及馬祖有局部零星雨勢，午後苗栗以南山區、南部地區偶陣雨，其他地區為多雲到晴，加上可能有大量出遊車潮，國道預估有11處易塞路段。

易塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向名間-草屯；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖如附圖2。

此外，10月10日國慶焰火施放地點因鄰近國3南投交流道，高公局籲請前往觀賞焰火之用路人，事先至「2025國慶焰火在南投」官方網站( https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ )查詢交通資訊，預為規劃交通方式及動線，並建議多利用公共運輸。

另因國3南投交流道雙向出口因應國慶焰火施放，明天將於12時到午夜24時實施封閉，自行開車之民眾，北部地區請由國3草屯及中興交流道、南部地區可由國3名間交流道下高速公路，再轉乘接駁車前往會場。另高公局提醒，焰火施放期間，用路人切勿為了觀賞國慶焰火而於國道刻意放慢車速或臨停路肩。

明天國道疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，12-24時國3南投雙向出口匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

10/08 全台詐欺最新數據

