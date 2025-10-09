　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

機車闖國道「出隧道猛撞BMW」！騎士噴飛一度命危　現場畫面曝光

▲國道一號大業隧道口發生追撞事故，機車闖國道撞BMW騎士噴飛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲國道一號大業隧道出口，機車闖國道追撞BMW，騎士噴飛一度命危。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

國道1號北上0.1公里處9日中午發生一起嚴重車禍，一輛機車因不明原因闖入國道，於事故路段高速追撞一輛BMW iX 電動車，人當場噴飛失去生命跡象，警消獲報趕抵現場，將騎士送醫搶救，目前人已恢復呼吸心跳。

▲國道一號大業隧道口發生追撞事故，機車闖國道撞BMW騎士噴飛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

國道警方9日中午12時58分接獲民眾通報，國1北上0.1公里處，過大業隧道出口發生一起機車碰撞自小客車事故，抵達現場後發現，騎士受有頭部撕裂傷、身體多處挫傷，已失去生命跡象，隨即將人送醫搶救，目前暫無生命危險。

▲國道一號大業隧道口發生追撞事故，機車闖國道撞BMW騎士噴飛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方初步調查，55歲賈姓騎士因不明原因騎機車誤上國道，一出大業隧道後，便因不明原因追撞上內側車道由46歲王姓駕駛所開的BMW電動車。BMW車主則稱，自己一出隧道就被撞上，突然「碰」一聲，回頭看發現竟是一台機車撞上來，轎車後保險桿也被撞破一個洞。

▲國道一號大業隧道口發生追撞事故，機車闖國道撞BMW騎士噴飛。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，有關賈男騎機車行駛國道，已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項：「機車行駛高速公路，處新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰」，警方將依法製單。至於整起事件詳細肇事原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

10/08 全台詐欺最新數據

騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

台中市西區五權路、五權西路一間茶葉行，9日凌晨發生一起離奇車禍！一名43歲劉姓男子駕車撞進茶葉行內，導致睡在一樓的87歲李姓老婦當場慘死，其張姓兒子表示，自己睡在上鋪，母親則是睡在下鋪，事發後他因頭部受到撞擊隨後陷入昏迷，孰料，醒來過後就與母親天人永隔。

