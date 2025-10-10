　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德國慶將拋6大關鍵力　談美關稅挑戰＋打造台灣鐵穹空防系統

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

今天（10）適逢雙十國慶日，總統賴清德將依慣例，發表他就職第二年的國慶演說。據指出，賴清德的國慶演說預計將以「前進的力量　六大關鍵力」作為貫串演說的核心元素。此外，除了以往都會觸及的兩岸議題外，他預計也會談及美國對等關稅所帶來的挑戰，而國防議題則不排除宣布，將打造「台灣鐵穹」防空系統。

賴清德在演說中，將描繪台灣歷史從威權走向自由的「豐沛民主力」、在國際諸多挑戰下仍成功突圍的「創新經濟力」、經濟果實全民共享的「均衡照顧力」，以及結合國際友盟立足世界的「外交夥伴力」、加強自我防衛能力的「國防堅韌力」、無私大愛的「公民良善力」，完整勾勒當代台灣最在地的故事。

賴清德將透過演說點出治國戰略高度，擘劃影響國家未來30年的國政願景藍圖，進一步具體揭示創造百萬就業機會的經濟戰略佈局，以展現在世界挑戰中穩健前進的戰略自信。

據了解，今年的國慶演說首先將從歷史出發，以威權到自由的豐沛民主力，梳理亞洲民主燈塔的歷史脈絡，帶出今年與眾不同的時代意義。接續論述諸多挑戰下的台灣，如何展現產業競爭力與優勢，成功在艱鉅挑戰下一次次的突破。

在創新經濟力的部分，賴清德將提出未來的經濟戰略佈局，談及帶領台灣如何把握變局中的機會勇敢佈局，以確保台灣產業競爭優勢於國際持續佔領領先地位，包括對內擴大投資、對外深化國際經貿合作，以及長遠戰略規畫於厚植台灣產業實力都有所著墨。

在擴大投資方面，賴清德將提及，包括延長實施投資台灣三大方案、啟動兆元投資國家發展方案；發展智慧科技方面，則有「AI新十大建設」、投入關鍵技術研發、百工百業導入AI工具、推動生技醫藥產業等；促進金融產業發展方面，則強調將打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，並吸引國際資金投資台灣。

至於美國關稅政策未定的不確定因素部分，賴清德將談及隱形冠軍、傳統產業和中小微型企業的創新轉型，以及挹注資源協助受美國對等關稅影響的企業、勞工、農漁民朋友度過難關。

至於內政方面，賴清德將闡述經濟果實，透過政府預算配置應用於擴大照顧，展現經濟果實全民共享的「均衡照顧力」。除了持續推動健康台灣深耕計畫、青年百億海外圓夢基金、「0-6歲國家一起養2.0」以及「長照3.0」，面向育兒世代的補助，如提高育兒津貼、增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到十萬元。銀髮長者的照顧方面，除了長照3.0明年上路之外，「健康台灣深耕計畫」已經啟動，將全面提升醫療環境體系，並提供民眾更優質的健康照護服務。

最後，賴清德會談從實力到韌性的國防堅韌力，首先是國防預算的議題，賴清德不排除會提及，台灣在過去幾年來，國防預算持續增加，包括在蔡英文前總統任內的國防預算從占GDP 1.9%提高至2.5%；而台灣在明年，可以達到3.32%，2030年之前就可以達到5%，比北約標準早5年。

另外，賴清德也會談到他在總統府成立的「全社會防衛韌性委員會」，集結台灣各行各業、公私力量進行全社會防衛的訓練；以及他主持的國安高層會議，將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，總共100多條的國安法制，要在此會期會送到立法院審議。

值得關注的是，賴清德也擬於演說中宣布，打造類似以色列「鐵穹」空防系統，建置屬於自己的「台灣鐵穹」防空系統。據了解，此一構想有兩個層次：第一，在整體防衛中，「全空層空防」有助於未來越來越複雜，例如無人機、火箭、飛彈、軍機各種複合類型的威脅對應。

另外一個層面，則有助於整體社會防衛韌性的強化，好比特拉維夫的現場，在高攔截率防空網的部署下，社會可以更具韌性的正常化運作。

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

