　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席雙十國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德10日在雙十國慶大會上發表演說，特別提及自發前往花蓮救災的「鏟子超人」。中共黨媒《人民日報》11日以署名「鍾一平」發表評論文章，批評賴清德救災不力，導致大量傷亡，還把「鏟子超人」作為包裝政績、轉嫁不滿的工具，「只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄台灣民眾付出慘痛代價。」

文章中提到，賴清德在雙十講話中大言不慚粉飾自身政績，再度渲染所謂「民主與威權」對立，把大陸正當行動污蔑為「武力及脅迫」，大肆鼓譟提高台灣防務預算，不斷向外部勢力獻媚輸誠。老調重彈、喋喋不休，不僅可鄙，而且可笑。

文章中指出，當前台海形勢、島內民意已發生不小變化，而賴清德卻還沈睡在自己的台獨迷夢中，靠謊言度日。據台灣最新民調，賴清德的聲望僅剩32.7%，創歷史新低；不滿賴清德處理兩岸關係的比例，一年間從43%暴增至63%，「今天台灣的主流民意是什麼？絕不是分裂、對立，而是要和平、要發展、要交流、要過上好日子。」

文章中提到，自上台以來，賴清德一門心思挑動對立、攫取政治利益，對迫在眉睫的民生問題毫不在意。高喊團結，實則製造「綠色恐怖」、專心打掉「雜質」；羅列虛無縹緲的民生舉措畫大餅，實則把巨額資金投入防務、軍備；口口聲聲「不遺漏任何一個人」，實則在颱風、洪水等災害中拖沓、鬆懈，置民眾安危於不顧。

文章中指出，令人不齒的是，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災中，賴清德當局救災不力，致大量人員傷亡，民眾求告無門，只能穿上膠鞋、拿起鏟子開展自救，而賴清德非但不反思，反而把「鏟子超人」作為包裝政績、轉嫁不滿的工具，「只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄台灣民眾付出慘痛代價。」

文章中提到，關稅、大規模農產品進口、晶片產業，一一成為賴清德換取台獨私利的籌碼。尤其是在這次雙十講話中，賴清德為迎合外部勢力，誓言在2030年前將防務預算提升至地區生產總值的5%。據島內測算，這些錢如果用在民生領域，可建20座大型醫院、修10條高鐵線路、供全島中小學生20年免費營養午餐。

文章中指出，說到底，龐大的軍費開支還是要從民生支出中擠、從老百姓的腰包里摳。更可悲的是，賴清德滑跪、討好外部勢力，把台灣變成隨按隨取的提款機，換來的卻是更大胃口、更高要價，以及隨時被踢開的棄子命運。

文章中提到，剛剛過去的9月，很多島內媒體和自媒體全天滾動播放九三閱兵，網上播放量超500萬次，台灣同胞紛紛點贊祖國輝煌發展成就、強大軍事實力。目睹殲15T、殲35和空警600三型艦載機在航母甲板上彈射起飛，許多台灣軍迷感到興奮、驕傲、自豪，台獨分裂分子則深感絕望、不禁顫慄。

文章的最後還指出，還有更多台灣同胞，或親身前往，或通過自媒體人士的直播分享，走進大陸、瞭解大陸，揭穿了民進黨長期以來的謊言、抹黑，「繁榮富強、充滿活力的祖國，不僅是每一名台灣同胞的溫馨家園、堅強後盾，也是充滿機遇、成就事業的最佳舞台。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洞洞鞋惹禍！　新埔站手扶梯多人跌倒受傷
快訊／水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽
快訊／失聯47天！　80米深谷尋獲屍體
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

中國十一長假消費年增2.7%　旅遊興旺電影遇冷

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

宗馥莉辭去娃哈哈董事長職位！將經營自有品牌「娃小宗」

對岸宣稱掌握我軍方「心戰大隊」　福建公安部發出18人懸賞公告

反制美國　陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會籲理性面對台灣主流民意

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

中國十一長假消費年增2.7%　旅遊興旺電影遇冷

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

宗馥莉辭去娃哈哈董事長職位！將經營自有品牌「娃小宗」

對岸宣稱掌握我軍方「心戰大隊」　福建公安部發出18人懸賞公告

反制美國　陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會籲理性面對台灣主流民意

中秋「月餅賣不完」去哪了？　內行曝3種最終去向

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

大聯盟季後賽史上最長15局！老虎痛挨再見安打　止步美聯分區賽

快訊／桃園莊敬大池驚傳民眾落水　男被拉上岸已死亡　

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

快訊／洞洞鞋惹禍！捷運新埔站手扶梯突故障　多人跌倒受傷

悲情老虎王牌！史庫柏季後賽連7K、13K雙紀錄　勝投飛了無緣晉級

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

鄭中基改造成筋肉猛男　周秀娜驚訝：我看到照片還以為是合成的

【全場安靜數秒】凸槌！韓國瑜突念賴清德講稿　「眉頭一皺」超太真實

大陸熱門新聞

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：帶來災難

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」

48歲男地下室刷油漆「中毒身亡」

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會回應

陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

孕婦被老公推下懸崖　努力6年「終於離婚」

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

全球出口量第一的抹茶小縣城 在日本喝到的很可能來自貴州

更多熱門

相關新聞

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

總統府資政、前行政院長張俊雄上月27日辭世，享壽87歲，追思告別式今（11）日上午10點在高雄市立殯儀館景行廳舉行，諸多政商人士前往致意。總統賴清德也親臨現場頒發總統府褒揚令，追悼民主英雄的一生，感念其功在民主、功在國家，他的離開是台灣的損失。

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

「台灣之盾」美國早知情

「台灣之盾」美國早知情

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會回應

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會回應

關鍵字：

人民日報中共黨媒賴清德國慶演說鏟子超人

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

開出140億解約金？新壽董事長回應了

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面