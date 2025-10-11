中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

▲總統賴清德出席雙十國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德10日在雙十國慶大會上發表演說，特別提及自發前往花蓮救災的「鏟子超人」。中共黨媒《人民日報》11日以署名「鍾一平」發表評論文章，批評賴清德救災不力，導致大量傷亡，還把「鏟子超人」作為包裝政績、轉嫁不滿的工具，「只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄台灣民眾付出慘痛代價。」

文章中提到，賴清德在雙十講話中大言不慚粉飾自身政績，再度渲染所謂「民主與威權」對立，把大陸正當行動污蔑為「武力及脅迫」，大肆鼓譟提高台灣防務預算，不斷向外部勢力獻媚輸誠。老調重彈、喋喋不休，不僅可鄙，而且可笑。

文章中指出，當前台海形勢、島內民意已發生不小變化，而賴清德卻還沈睡在自己的台獨迷夢中，靠謊言度日。據台灣最新民調，賴清德的聲望僅剩32.7%，創歷史新低；不滿賴清德處理兩岸關係的比例，一年間從43%暴增至63%，「今天台灣的主流民意是什麼？絕不是分裂、對立，而是要和平、要發展、要交流、要過上好日子。」

文章中提到，自上台以來，賴清德一門心思挑動對立、攫取政治利益，對迫在眉睫的民生問題毫不在意。高喊團結，實則製造「綠色恐怖」、專心打掉「雜質」；羅列虛無縹緲的民生舉措畫大餅，實則把巨額資金投入防務、軍備；口口聲聲「不遺漏任何一個人」，實則在颱風、洪水等災害中拖沓、鬆懈，置民眾安危於不顧。

文章中指出，令人不齒的是，在花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災中，賴清德當局救災不力，致大量人員傷亡，民眾求告無門，只能穿上膠鞋、拿起鏟子開展自救，而賴清德非但不反思，反而把「鏟子超人」作為包裝政績、轉嫁不滿的工具，「只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄台灣民眾付出慘痛代價。」

文章中提到，關稅、大規模農產品進口、晶片產業，一一成為賴清德換取台獨私利的籌碼。尤其是在這次雙十講話中，賴清德為迎合外部勢力，誓言在2030年前將防務預算提升至地區生產總值的5%。據島內測算，這些錢如果用在民生領域，可建20座大型醫院、修10條高鐵線路、供全島中小學生20年免費營養午餐。

文章中指出，說到底，龐大的軍費開支還是要從民生支出中擠、從老百姓的腰包里摳。更可悲的是，賴清德滑跪、討好外部勢力，把台灣變成隨按隨取的提款機，換來的卻是更大胃口、更高要價，以及隨時被踢開的棄子命運。

文章中提到，剛剛過去的9月，很多島內媒體和自媒體全天滾動播放九三閱兵，網上播放量超500萬次，台灣同胞紛紛點贊祖國輝煌發展成就、強大軍事實力。目睹殲15T、殲35和空警600三型艦載機在航母甲板上彈射起飛，許多台灣軍迷感到興奮、驕傲、自豪，台獨分裂分子則深感絕望、不禁顫慄。

文章的最後還指出，還有更多台灣同胞，或親身前往，或通過自媒體人士的直播分享，走進大陸、瞭解大陸，揭穿了民進黨長期以來的謊言、抹黑，「繁榮富強、充滿活力的祖國，不僅是每一名台灣同胞的溫馨家園、堅強後盾，也是充滿機遇、成就事業的最佳舞台。」