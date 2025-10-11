韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

▲慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜10日在國慶典禮致詞提到，國內環境艱困，「台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」引發綠營群起砲轟。不過國民黨立委許宇甄說，今日台灣，表面繁華、實則破碎不堪。股市衝上兩萬七千點的高峰，看似繁榮，卻只是少數富人堆疊出來的泡沫幻象，貧富差距越來越大，是社會一大危機。當賴清德醉心於股市K線圖時，不要忘了，仍有超過120萬勞工困於低薪泥沼，韓國瑜對政府進行示警，哪裡有說錯？

許宇甄指出，韓國瑜在國慶演說中那句「台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」一語驚醒沉睡的台灣。這不僅是對天災創傷的反思，更是對整個國家的現實示警。

許宇甄批評，今日台灣，表面繁華、實則破碎不堪。股市衝上兩萬七千點的高峰，看似繁榮，卻只是少數富人堆疊出來的泡沫幻象，貧富差距越來越大，是社會一大危機。當賴清德醉心於股市K線圖時，不要忘了，仍有超過一百二十萬勞工困於低薪泥沼，年輕世代被高房價、高物價壓得喘不過氣。這樣的台灣，要如何在「變局中奮起」？如今能「奮起」的，恐怕只有親綠政商權貴、綠營金主與盤據體制的利益集團。韓國瑜對政府進行示警，哪裡有說錯？

許宇甄嚴厲質疑，台灣正如韓國瑜所說，正被一座座「隱形堰塞湖」所威脅。從經濟到社會，從能源到外交，賴清德政府用意識形態堆出一堵堵高牆，阻斷真相流通、掩蓋治理失能。表面平靜無波，實則暗流湧動，壓力層層堆積。當核心產業外移、電力短缺、經濟倒退、農村崩解、戰爭出現時，誰又能承擔這場由執政傲慢所引爆的國家浩劫？

許宇甄痛斥，賴政府最大的問題，不只是錯誤百出，更在於死不認錯。從能源政策、關稅談判、環境保護、兩岸關係等，民進黨政府都不敢正面回應質疑。核能被妖魔化、光電政策被財團壟斷，綠能建設變成黑金工程，山林被摧毀、良田被掠奪，台灣被他們搞到千瘡百孔，賴政府卻依舊自我陶醉，以虛假政績粉飾太平，墮落至此，實屬國之悲哀。

許宇甄進一步指出，民進黨執政下的台灣，社會裂痕愈演愈深。賴清德以罷免之名行清算之實，撕裂社會、挑動對立，把民主當作鬥爭的武器。高喊「團結」，卻從未放下傲慢與偏見。如此分化的政治，如何讓台灣團結？又何來「奮起」的可能？

許宇甄砲轟，更令人震驚的是，賴清德在國慶演說中再次以「終戰說」淡化二戰歷史真相，形同為二戰元兇開脫。中華民國歷經八年抗戰才贏得勝利，如今卻被自家總統輕描淡寫，幫侵略者擦脂抹粉。身為中華民國總統，卻一再為日本開脫，這不只是歷史錯置，更是對先烈與國軍的莫大侮辱。

許宇甄批評，賴清德以抗中掩飾政權危機，對內以仇恨政治鞏固基本盤，對外則讓外交陷入僵局。導致台海戰爭風險升高，經貿談判受制於人。美國要求台灣擴大軍購、分享台積電產能、加量採購農產品、開放農產品與基改食品市場，賴政府都只能唯命是從。台灣的核心產業與農民利益被出賣，政府內卻無人敢反對、無人敢說真話。台灣的經濟命脈、人民生計，正在被賴政府犧牲。

許宇甄強調，韓國瑜的演說，既是對賴政府的當頭棒喝，更是對全體國人的最後示警。那一座座「隱形堰塞湖」，它們看似穩定，卻在默默侵蝕國家體質。當賴清德沉迷於造神與造勢，醉心於青鳥掌聲與數字幻象，卻對基層痛苦視若無睹，那些被忽視的堰塞湖終將潰決。而一旦潰堤，災難將吞噬整個台灣。

