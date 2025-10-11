　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

▲慶籌會主委韓國瑜於雙十國慶大會致詞唱歌。（圖／記者林敬旻攝）

▲慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜10日在國慶典禮致詞提到，國內環境艱困，「台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」引發綠營群起砲轟。不過國民黨立委許宇甄說，今日台灣，表面繁華、實則破碎不堪。股市衝上兩萬七千點的高峰，看似繁榮，卻只是少數富人堆疊出來的泡沫幻象，貧富差距越來越大，是社會一大危機。當賴清德醉心於股市K線圖時，不要忘了，仍有超過120萬勞工困於低薪泥沼，韓國瑜對政府進行示警，哪裡有說錯？

許宇甄指出，韓國瑜在國慶演說中那句「台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉？」一語驚醒沉睡的台灣。這不僅是對天災創傷的反思，更是對整個國家的現實示警。

許宇甄批評，今日台灣，表面繁華、實則破碎不堪。股市衝上兩萬七千點的高峰，看似繁榮，卻只是少數富人堆疊出來的泡沫幻象，貧富差距越來越大，是社會一大危機。當賴清德醉心於股市K線圖時，不要忘了，仍有超過一百二十萬勞工困於低薪泥沼，年輕世代被高房價、高物價壓得喘不過氣。這樣的台灣，要如何在「變局中奮起」？如今能「奮起」的，恐怕只有親綠政商權貴、綠營金主與盤據體制的利益集團。韓國瑜對政府進行示警，哪裡有說錯？

許宇甄嚴厲質疑，台灣正如韓國瑜所說，正被一座座「隱形堰塞湖」所威脅。從經濟到社會，從能源到外交，賴清德政府用意識形態堆出一堵堵高牆，阻斷真相流通、掩蓋治理失能。表面平靜無波，實則暗流湧動，壓力層層堆積。當核心產業外移、電力短缺、經濟倒退、農村崩解、戰爭出現時，誰又能承擔這場由執政傲慢所引爆的國家浩劫？

許宇甄痛斥，賴政府最大的問題，不只是錯誤百出，更在於死不認錯。從能源政策、關稅談判、環境保護、兩岸關係等，民進黨政府都不敢正面回應質疑。核能被妖魔化、光電政策被財團壟斷，綠能建設變成黑金工程，山林被摧毀、良田被掠奪，台灣被他們搞到千瘡百孔，賴政府卻依舊自我陶醉，以虛假政績粉飾太平，墮落至此，實屬國之悲哀。

許宇甄進一步指出，民進黨執政下的台灣，社會裂痕愈演愈深。賴清德以罷免之名行清算之實，撕裂社會、挑動對立，把民主當作鬥爭的武器。高喊「團結」，卻從未放下傲慢與偏見。如此分化的政治，如何讓台灣團結？又何來「奮起」的可能？

許宇甄砲轟，更令人震驚的是，賴清德在國慶演說中再次以「終戰說」淡化二戰歷史真相，形同為二戰元兇開脫。中華民國歷經八年抗戰才贏得勝利，如今卻被自家總統輕描淡寫，幫侵略者擦脂抹粉。身為中華民國總統，卻一再為日本開脫，這不只是歷史錯置，更是對先烈與國軍的莫大侮辱。

許宇甄批評，賴清德以抗中掩飾政權危機，對內以仇恨政治鞏固基本盤，對外則讓外交陷入僵局。導致台海戰爭風險升高，經貿談判受制於人。美國要求台灣擴大軍購、分享台積電產能、加量採購農產品、開放農產品與基改食品市場，賴政府都只能唯命是從。台灣的核心產業與農民利益被出賣，政府內卻無人敢反對、無人敢說真話。台灣的經濟命脈、人民生計，正在被賴政府犧牲。

許宇甄強調，韓國瑜的演說，既是對賴政府的當頭棒喝，更是對全體國人的最後示警。那一座座「隱形堰塞湖」，它們看似穩定，卻在默默侵蝕國家體質。當賴清德沉迷於造神與造勢，醉心於青鳥掌聲與數字幻象，卻對基層痛苦視若無睹，那些被忽視的堰塞湖終將潰決。而一旦潰堤，災難將吞噬整個台灣。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洞洞鞋惹禍！　新埔站手扶梯多人跌倒受傷
快訊／水手15局大戰險勝老虎　睽違24年闖美聯冠軍賽
快訊／失聯47天！　80米深谷尋獲屍體
薇閣中學「5男2女搞出人命」嗆校長衝X小...校友道歉了
快訊／中國公布台18人懸賞公告　國防部回應了
歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩
麻吉連睡他2女友！　綠帽男球棒狠砸「犯罪工具」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

6首長不畏網軍挺任黨魁　郝龍斌：他們知道「偏激路線」將分裂黨

藍營砲轟中國介入黨主席選舉　她嘆已知用火：國民黨應正視中國危害

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

韓國瑜指「環境艱困」惹綠不滿　藍反嗆賴政府：表面繁榮實則破碎

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

以「新新併」為由解約新壽不可行？　北市法務局：本就有換約同意權

6首長不畏網軍挺任黨魁　郝龍斌：他們知道「偏激路線」將分裂黨

藍營砲轟中國介入黨主席選舉　她嘆已知用火：國民黨應正視中國危害

趙少康控中國介入國民黨主席選戰　綠委認同：朝野應放下成見面對

高市早苗首相之路生變？　矢板明夫：現在投票當選的可能性仍最大

「喪屍煙彈」衍生新興毒品　食藥署修法增列12項管制藥品

白鹿驚爆罹患不明疾病！1個月暴瘦4kg　哽咽淚認找不出病因：很絕望

大聯盟季後賽史上最長15局！老虎痛挨再見安打　止步美聯分區賽

快訊／桃園莊敬大池驚傳民眾落水　男被拉上岸已死亡　

台中「羽你同行」羽球賽登場　2000人齊聚感受公益與運動熱情

快訊／洞洞鞋惹禍！捷運新埔站手扶梯突故障　多人跌倒受傷

悲情老虎王牌！史庫柏季後賽連7K、13K雙紀錄　勝投飛了無緣晉級

《許我耀眼》趙露思愛馬仕收藏值得一看　超搶手的Kelly To Go包下兩色

正式上路！　公務員增身心調適假「每年3天免證明」

趙少康指大陸介入黨主席選舉　鄭麗文：別把言論自由上升國安

館長失言嗆賴清德　余天怒：難怪被開槍

政治熱門新聞

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

「台灣之盾」美國早知情

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

相關新聞

中共黨媒批賴清德　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

中共黨媒批賴清德　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

總統賴清德10日在雙十國慶大會上發表演說，特別提及自發前往花蓮救災的「鏟子超人」。中共黨媒《人民日報》11日以署名「鍾一平」發表評論文章，批評賴清德救災不力，導致大量傷亡，還把「鏟子超人」作為包裝政績、轉嫁不滿的工具，「只會說漂亮話、只會製造麻煩甚至危機，賴清德必將為背叛和愚弄台灣民眾付出慘痛代價。」

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

張俊雄今告別式！賴清德頒褒揚令

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

「台灣之盾」美國早知情

「台灣之盾」美國早知情

關鍵字：

韓國瑜賴政府賴清德

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

開出140億解約金？新壽董事長回應了

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面