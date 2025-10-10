速食店雙十國慶優惠懶人包　三商炸雞買5送5、達美樂披薩半價

▲全台速食店雙十國慶優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶雙十國慶連假，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新優惠，摩斯漢堡祭出百元套餐組合、三商炸雞可享買5送5，還有拿坡里披薩買大送大、達美樂披薩全口味半價等，小確幸一次收。

●漢堡王

漢堡王即日起至10月12日祭出「無麵包系列漢堡套餐優惠」，包括「4層牛無麵包堡（原價單點299元）」、「雙層牛無麵包堡（原價單點204元）」，搭配小杯可樂套餐價分別為279元、179元；「無麵包雙層脆雞（原價單點124元）」，搭配小杯可樂套餐價109元，每筆訂單限購2個，各門市售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲肯德基5大優惠最低58折起。

●肯德基

肯德基全門市即日起至10月13日祭出「5大限定優惠」，其中多人餐推「佳節歡聚桶特價388元」，內含咔啦脆雞6塊+原味蛋撻4顆+小杯百事可樂2杯，較原價可享58折，現省276元。

個人餐有「漢堡套餐送蛋撻特價139元」，內含咔啦雞腿堡1顆+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1個+中杯百事可樂1杯；「炸雞套餐送蛋撻特價159元」，內含咔啦脆雞2塊+小份香酥脆薯1份+原味蛋撻1顆+中杯百事可樂1杯，還有2款雙人套餐包括「雙人雞堡餐」、「一起吃堡餐」最低58折起。

●摩斯漢堡

摩斯漢堡即日起至10月13日祭出「指定漢堡+大杯冰紅茶組合單套9折、第2套6折」優惠，早餐時段有「摩斯炸蝦堡組合」單套優惠價95元，2套則特價168元，平均每套84元；午晚餐時段推「摩斯鱈魚堡組合」單套優惠價99元，2套特價176元，平均每套88元。

期間加碼早餐時段加20元升級「冰橙咖啡」、午晚餐時段加20元升級「香吉士」或「哈密瓜蘇打」，且使用MOS Order APP「跨店取」也同享第2套6折優惠。

至10月15日前還有4大百元套餐組合，包括「黃金塔塔鱈魚堡+方塊薯餅+冰紅茶特價100元」、「超級大麥燒肉珍珠堡+超級大麥薑燒珍珠堡+冰紅茶特價200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+冰紅茶特價100元」及「微酵青梅蒟蒻冰茶／微酵白桃蒟蒻冰茶任2杯100元」。

▲三商炸雞推炸雞買5送5。

●三商炸雞

三商炸雞全門市即日起至10月27日祭出3大國慶優惠，包括「炸雞買5送5」，凡購買青花椒炸雞5塊即送義式炸雞5塊，特價只要348元；「脆皮檸檬二節翅10隻特價99元」，原價200元，比買1送1更便宜；10月壽星加碼可享「煉乳銀絲卷免費吃」，只要於門市消費並出示證件就送價值89元的煉乳銀絲卷1份。

●必勝客

必勝客即日起至10月13日祭出「外帶比薩買大送大」優惠，超過20種口味任選，包括全新月見七盎司厚燒牛、超濃五重起司，還有人氣義式培根黃金薯、炙燒明太子嫩雞等。

期間同步推出2款雙十套餐，包括「雙十爽吃餐」內含2個大比薩（全口味任選，超過620元口味須加價）+任選2款人氣副食+1.25L飲料，售價1010元起，最高現省730元；「雙十火山餐」內含1個火山大比薩（第一個大比薩免費升級火山，超過620元口味須加價）+任選1個大比薩或2款副食或1瓶1.25L飲料，售價888元起，最高現省761元。

●達美樂

達美樂全門市即日起至10月31日祭出「國慶套餐優惠價888元」，內含大披薩1個（經典／招牌口味任選）+紫薯地瓜+大可樂+蝴蝶酥8塊；同步可享「披薩全口味半價」、「披薩買大送小」等限定優惠。

▲拿坡里披薩買大送大。

●拿坡里

拿坡里全門市即日起至11月3日祭出「炸雞買4送4」國慶限定8塊雞超值組，內含4塊炸雞、4隻青花椒烤雞翅特價260元；期間還有「披薩買大送大」，凡購買金賞烏魚子披薩可再吃大披薩1個，且開放口味任選，特價490元，以及「買大披薩或6塊炸雞送原盅香菇雞湯1盒（2入）」，特價390元，以上優惠內用、外帶皆適用。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至11月11日祭出限時優惠活動，優惠品項包括「香草烤半雞特價178元」、「香草烤全雞特價350元」，皆為原價打7折再折21元，以及「香脆炸雞桶5入特價262元」，較原價享7折優惠；另外還有紫玉Q薯、中薯霸、雞汁拌泡麵等經典配餐只要30元，最低43折起，提醒優惠不適用台大微風、竹科台積門市。