　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」？！

蔡依林,睡覺,自律,熬夜,黑暗浴,Calm Night Day淨日夜,沐浴乳,洗澡,入睡,助眠,睡前儀式（圖／翻攝自Threads）

▲天后蔡依林養成晚上九點半就寢的自律習慣，在網路上掀起熱烈討論。（圖／翻攝自Threads，以下同）

消費中心／綜合報導

天后蔡依林曾公開分享自己每天九點半就寢的習慣，隔天醒來總能保持最佳狀態，立刻引爆社群熱議。粉絲笑稱：「九點半我才剛打開追劇清單」，也有人在Threads自嘲：「蔡依林已經睡兩小時，我還在發文討拍」，甚至是苦笑留言：「Jolin 在睡覺，我在加班…人生好難」、「我九點半還在外送取餐」。這份「天后級自律」讓很多上班族既羨慕又無奈，直喊「真的做不到啦」，就有網友打趣地說：「現在全世界最多人信仰的宗教，其實就是－睡覺」，一句話直戳人心，引起廣大共鳴。

現代人白天忙得像陀螺，下班後才真正進入「自己的生活」，熬夜追劇、滑手機幾乎成了日常。雖然早睡的好處人人都懂，但要像蔡依林一樣嚴格執行，實在困難。因此「睡前儀式感」成為許多人調整生活步調的重要關鍵，近來歐美流行的「黑暗浴」風潮，就吸引不少台灣網友跟風嘗試，關掉燈光與手機，在黑暗中專注洗澡，以嗅覺與觸覺接管感官，幫助大腦切換至休息模式，有人實測後直言：「這樣洗澡真的能安靜下來，好像所有雜音都消失了。」

助眠的方法可說五花八門，有人靠冥想、伸展或泡熱水澡放鬆；也有人喝溫水、聽輕音樂、白噪音，或是點上香氛蠟燭營造睡前氛圍，讓身心意識到「該休息了」，但近期在 Threads 上討論度最高的，竟是一瓶沐浴乳。網友分享：「我是用有加GABA的沐浴乳，洗完真的比較好睡」，留言釣出一票人回應，「最近的沐浴乳pick是Calm Night Day，是很好聞療癒的味道，用這個洗完會比較快睡著」、「最近買了Calm Night Day沐浴乳，很喜歡，推推！！」

蔡依林,睡覺,自律,熬夜,黑暗浴,Calm Night Day淨日夜,沐浴乳,洗澡,入睡,助眠,睡前儀式（圖／翻攝自Threads）

▲▼網友們分享各自的助眠方法，其中熱門話題居然是沐浴乳。

蔡依林,睡覺,自律,熬夜,黑暗浴,Calm Night Day淨日夜,沐浴乳,洗澡,入睡,助眠,睡前儀式（圖／翻攝自Threads）

蔡依林,睡覺,自律,熬夜,黑暗浴,Calm Night Day淨日夜,沐浴乳,洗澡,入睡,助眠,睡前儀式（圖／翻攝自Threads）

話題焦點Calm Night Day 淨日夜舒眠沐浴露是最近才推出的新品牌，特別選用日本九州大分縣酸橙 KABOSU 萃取出的天然精油，打造「舒眠等級」的香氛，瓶身設計同樣吸睛，靜謐墨青瓶「星夜之夢」，以優雅花香襯托溫潤木質調，營造放鬆入眠氛圍；閃耀玉金瓶「晨曦之光」，則以清新果花香氣喚醒感官，迎接充滿活力的新一天。

熱門論壇Dcard網紅多莉被推坑後也驚呼，「老實說，一開始我覺得香味真的能助眠嗎？後來發現睡前洗這個，腦袋放鬆很多，竟然比平常快睡著！甚至連隔天起床精神都比以前好」，還有網友有感補充，「泡泡很細緻，洗完不乾澀，皮膚也很舒服」、「我老公都說房間有夜間瓶的香氣，很好睡。」實測回饋熱烈，更特別的是，Calm Night Day淨日夜還添加了高純度GABA，以及法國霞多麗白葡萄與白睡蓮活萃，讓肌膚在休息的同時也進行美容修護，真正實現「睡出美容覺」。

面對「累卻睡不著」的困擾，不少人認為睡前簡單放鬆，能夠讓身體充分知道「該休息了」，才能有良好的睡眠品質。如同網友所說：「洗澡配上沐浴露的香氛療癒，真的比什麼助眠APP都有效」，Calm Night Day淨日夜舒眠沐浴露將這份儀式變得簡單，不必追求複雜步驟，也不必刻意早睡，只需把每天的沐浴變成睡前淨化時刻，洗去一整天的疲憊、釋放壓力，讓過程從單純「清潔」升級為「療癒與重啟」，身心與肌膚在快速進入舒緩狀態的同時，也獲得實質的休息與修護，「即使做不到天后般的早睡，但睡得好，現在就能做到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
瑞芳牛伏礦坑驚見「戴頭具」白骨！　疑淘金喪命
曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩3到4個地主了
快訊／國慶夜送肉粽！　路線恐強碰看煙火車流
快訊／南港citylink驚傳砍人！　19歲男中刀濺血
胡瓜怒寄存證信函給民視！　爆要掰了《大集合》原因曝
新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒
美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

霜淇淋買1送1、咖啡買20送20！超商「雙十連假優惠」懶人包

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」？！

歡慶東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

潮流與夢幻交織！微風信義×微風南山×微風松高夢幻海境週年慶　10/16盛大登場

iPhone 17換機超有感！啦啦隊女神與科技達人一致推「超值方案」網喊：快衝

全聯、家樂福上百商品「買1送1」！賣場雙十連假祭優惠

Global Mall歡慶20週年　首波週年慶回饋最高30%

戀愛的滋味!芒果冰風味沙瓦回歸　聚會派對必喝大人氣調飲「Horoyoi微醉楊枝甘露｣再掀搶購熱潮

萊爾富校園超商爆出「不開發票A錢」　總部查證中

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元　指定期間加購享優惠

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

霜淇淋買1送1、咖啡買20送20！超商「雙十連假優惠」懶人包

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」？！

歡慶東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

潮流與夢幻交織！微風信義×微風南山×微風松高夢幻海境週年慶　10/16盛大登場

iPhone 17換機超有感！啦啦隊女神與科技達人一致推「超值方案」網喊：快衝

全聯、家樂福上百商品「買1送1」！賣場雙十連假祭優惠

Global Mall歡慶20週年　首波週年慶回饋最高30%

戀愛的滋味!芒果冰風味沙瓦回歸　聚會派對必喝大人氣調飲「Horoyoi微醉楊枝甘露｣再掀搶購熱潮

萊爾富校園超商爆出「不開發票A錢」　總部查證中

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元　指定期間加購享優惠

彰化高鐵站旁6車被毀容！噴漆男落網　超扯動機曝：情緒不佳

台南特搜拂曉出發花蓮災區　黃偉哲：不放棄任何一線希望

瑞芳牛伏礦坑驚見白骨「頭戴頭具」　疑淘金迷路喪命！死亡逾半年

國慶日出遊「15處省公路易塞」　國道客運祭85折

二寶、三寶缺席國慶升旗　蔣萬安獨自唱國歌笑：他們連假去玩啦

從眼睛鑑定腦健康　台大研究：「視網膜」能預警認知、身體退化

國慶大會維安等級再提高　藍綠立委有感維安變嚴格

國民黨雙十升旗！與6主席選將同台　朱立倫笑稱：我看起來最輕鬆

「我們在開會」桃園60人躲民宅賭麻將　阿公級81歲賭客也嗨玩

「停一秒安全到」東港警10/13專案取締　籲騎士遵守號誌

【勇嬤出手全場跪】帥氣制伏雨傘節　網歪樓：怎還跟蛇撞衫

消費熱門新聞

全聯、家樂福上百商品「買1送1」

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

東森廣場北車週年慶　滿千送百再抽iPhone最高回饋

統一「翻轉布丁」來了！7-11公布售價18元

蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」

超商雙十優惠！霜淇淋買1送1、咖啡買20送20

3大速食店會員日優惠一次看

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

國慶限定「披薩優惠」一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

SUBWAY豆瓣嫩牛潛艇堡台灣限定吃

更多熱門

相關新聞

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

粉專「日本省錢小站」近日轉述日本網友貼文指出，一名中國大陸籍遊客造訪稻村崎溫泉時，因不滿他人勸告，竟將2公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池，導致整池泉水被污染，業者只得緊急更換並清洗浴槽，事件引發當地民眾與網友譁然。

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

BMW飛車奪命！闆娘斷魂「時鐘停在3：20」

質感女常見的6種特質

質感女常見的6種特質

睡太少、太多都不行！「3種睡眠習慣」增死亡率

睡太少、太多都不行！「3種睡眠習慣」增死亡率

蔡依林新專「發行前2天」宣布再延1個月

蔡依林新專「發行前2天」宣布再延1個月

關鍵字：

蔡依林睡覺自律熬夜黑暗浴Calm Night Day淨日夜沐浴乳洗澡入睡助眠睡前儀式

讀者迴響

熱門新聞

薇閣「學5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光

LINE「2款主題、9款貼圖」免費下載！

更多

最夯影音

更多
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面