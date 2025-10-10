蔡依林9點半入睡掀熱議！網友討論度最高的居然是「她」？！

▲天后蔡依林養成晚上九點半就寢的自律習慣，在網路上掀起熱烈討論。（圖／翻攝自Threads，以下同）

消費中心／綜合報導

天后蔡依林曾公開分享自己每天九點半就寢的習慣，隔天醒來總能保持最佳狀態，立刻引爆社群熱議。粉絲笑稱：「九點半我才剛打開追劇清單」，也有人在Threads自嘲：「蔡依林已經睡兩小時，我還在發文討拍」，甚至是苦笑留言：「Jolin 在睡覺，我在加班…人生好難」、「我九點半還在外送取餐」。這份「天后級自律」讓很多上班族既羨慕又無奈，直喊「真的做不到啦」，就有網友打趣地說：「現在全世界最多人信仰的宗教，其實就是－睡覺」，一句話直戳人心，引起廣大共鳴。

現代人白天忙得像陀螺，下班後才真正進入「自己的生活」，熬夜追劇、滑手機幾乎成了日常。雖然早睡的好處人人都懂，但要像蔡依林一樣嚴格執行，實在困難。因此「睡前儀式感」成為許多人調整生活步調的重要關鍵，近來歐美流行的「黑暗浴」風潮，就吸引不少台灣網友跟風嘗試，關掉燈光與手機，在黑暗中專注洗澡，以嗅覺與觸覺接管感官，幫助大腦切換至休息模式，有人實測後直言：「這樣洗澡真的能安靜下來，好像所有雜音都消失了。」

助眠的方法可說五花八門，有人靠冥想、伸展或泡熱水澡放鬆；也有人喝溫水、聽輕音樂、白噪音，或是點上香氛蠟燭營造睡前氛圍，讓身心意識到「該休息了」，但近期在 Threads 上討論度最高的，竟是一瓶沐浴乳。網友分享：「我是用有加GABA的沐浴乳，洗完真的比較好睡」，留言釣出一票人回應，「最近的沐浴乳pick是Calm Night Day，是很好聞療癒的味道，用這個洗完會比較快睡著」、「最近買了Calm Night Day沐浴乳，很喜歡，推推！！」

▲▼網友們分享各自的助眠方法，其中熱門話題居然是沐浴乳。

話題焦點Calm Night Day 淨日夜舒眠沐浴露是最近才推出的新品牌，特別選用日本九州大分縣酸橙 KABOSU 萃取出的天然精油，打造「舒眠等級」的香氛，瓶身設計同樣吸睛，靜謐墨青瓶「星夜之夢」，以優雅花香襯托溫潤木質調，營造放鬆入眠氛圍；閃耀玉金瓶「晨曦之光」，則以清新果花香氣喚醒感官，迎接充滿活力的新一天。

熱門論壇Dcard網紅多莉被推坑後也驚呼，「老實說，一開始我覺得香味真的能助眠嗎？後來發現睡前洗這個，腦袋放鬆很多，竟然比平常快睡著！甚至連隔天起床精神都比以前好」，還有網友有感補充，「泡泡很細緻，洗完不乾澀，皮膚也很舒服」、「我老公都說房間有夜間瓶的香氣，很好睡。」實測回饋熱烈，更特別的是，Calm Night Day淨日夜還添加了高純度GABA，以及法國霞多麗白葡萄與白睡蓮活萃，讓肌膚在休息的同時也進行美容修護，真正實現「睡出美容覺」。

面對「累卻睡不著」的困擾，不少人認為睡前簡單放鬆，能夠讓身體充分知道「該休息了」，才能有良好的睡眠品質。如同網友所說：「洗澡配上沐浴露的香氛療癒，真的比什麼助眠APP都有效」，Calm Night Day淨日夜舒眠沐浴露將這份儀式變得簡單，不必追求複雜步驟，也不必刻意早睡，只需把每天的沐浴變成睡前淨化時刻，洗去一整天的疲憊、釋放壓力，讓過程從單純「清潔」升級為「療癒與重啟」，身心與肌膚在快速進入舒緩狀態的同時，也獲得實質的休息與修護，「即使做不到天后般的早睡，但睡得好，現在就能做到」。