國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國客倒「2公升沐浴乳」進溫泉池！日本業者怒發公告

▲▼中國遊客。（圖／翻攝稲村ヶ崎温泉官網）

▲中國大陸籍遊客到訪溫泉，竟將2公升的沐浴乳倒入溫泉池當中。（圖／翻攝稲村ヶ崎温泉官網）

記者柯振中／綜合報導

粉專「日本省錢小站」近日轉述日本網友貼文指出，一名中國大陸籍遊客造訪稻村崎溫泉時，因不滿他人勸告，竟將2公升未稀釋的沐浴乳倒入浴池，導致整池泉水被污染，業者只得緊急更換並清洗浴槽，事件引發當地民眾與網友譁然。

據貼文內容，當工作人員上前詢問時，該名遊客以英文表示「我除了中文不會說其他語言」，並否認行為、喊叫後逃離現場。店家其後將事件經過以中文公告提醒旅客，呼籲入浴前應遵守公共禮儀。

粉專指出，日本不少溫泉業者近年貼出多語警示，原因是部分外國遊客未遵守規範，例如「未先洗身就入池」、「穿泳衣或泡湯時嬉戲」。貼文並提醒，溫泉是大家共用的熱水池，若未先清洗身體就直接入浴，汗水、油脂與化妝品殘留恐導致泉水變濁、產生異味或影響泉質。

▲▼中國遊客。（圖／翻攝稲村ヶ崎温泉官網）

▲中國大陸籍遊客到訪溫泉，竟將2公升的沐浴乳倒入溫泉池當中。（圖／翻攝稲村ヶ崎温泉官網）

管理員也分享自身觀察，表示不少外國人一入門就直接跳進池中，這在日本文化裡屬非常失禮行為。正確作法應是先以清水徹底洗淨身體與頭髮，再進入溫泉池放鬆泡湯。

該粉專最後呼籲，希望旅客尊重當地文化，維持公共衛生與他人使用權，也邀請有興趣了解中日泡湯文化差異的讀者，可透過留言區連結至日本省錢小站官網閱讀延伸內容。

 
10/08 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣男入境日本　當場被捕！
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
顏正國靈堂開放時間、地點曝光！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

溫泉中國遊客沐浴乳日本外國文化日韓要聞

