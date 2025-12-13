Popeyes跨界聯名傑克丹尼　有微醺特調飲+3款派對套餐

▲Popeyes攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出系列聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接聖誕及跨年，美國連鎖速食店「Popeyes」首度跨界聯名「Jack Daniel’s傑克丹尼」，推出3款派對套餐，還有限定氣泡飲品，把檸檬特調可樂加入威士忌打造微醺滋味，12月18日起全門市開賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

Popeyes聯名飲品「JD into Popeyes Spark」，選用傑克丹尼帶有香草焦糖木質香的No.7，倒進檸檬特調可樂當中，每一口都能喝到酒香以及酸甜氣泡感。

另外，還有3款聯名套餐，「都是腿炸雞2入餐售價408元」內含都是腿炸雞2入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「鬆脆小鮮肉9入雞塊餐 售價418元」內含小鮮肉雞塊9入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「都是腿炸雞6入分享餐售價1088元」內含都是腿炸雞6入+肯瓊脆薯3份+JD into Popeyes Spark3杯。

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」至12月31日前也跨界聯名《RO仙境傳說Online:樂園》，推出「RO樂園餐」，內含去骨炸雞（口味6選1包含蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香+40元、江南醬燒+40元），搭配炸地瓜薯條、炸魚板、汽水1罐，內用、外帶皆享優惠價499元。

活動期間凡購買聯名套餐可獲得《RO仙境傳說Online:樂園》限量虛寶卡1張，可累贈，同一遊戲帳號不限序號兌換次數，虛寶內容包含免費遊玩時數與活動限定服飾「炭火爐（歸屬）」。

bb.q CHICKEN祭出加碼好康，買聯名套餐再送「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日券1張，送完為止。

▲bb.q CHICKEN跨界攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）