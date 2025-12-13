　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　有微醺特調飲+3款派對套餐

▲▼美國連鎖速食店「Popeyes」攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出3款派對套餐。（圖／業者提供）

▲Popeyes攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出系列聯名。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接聖誕及跨年，美國連鎖速食店「Popeyes」首度跨界聯名「Jack Daniel’s傑克丹尼」，推出3款派對套餐，還有限定氣泡飲品，把檸檬特調可樂加入威士忌打造微醺滋味，12月18日起全門市開賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

Popeyes聯名飲品「JD into Popeyes Spark」，選用傑克丹尼帶有香草焦糖木質香的No.7，倒進檸檬特調可樂當中，每一口都能喝到酒香以及酸甜氣泡感。

另外，還有3款聯名套餐，「都是腿炸雞2入餐售價408元」內含都是腿炸雞2入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「鬆脆小鮮肉9入雞塊餐 售價418元」內含小鮮肉雞塊9入+肯瓊脆薯M+私房比司吉+JD into Popeyes Spark，「都是腿炸雞6入分享餐售價1088元」內含都是腿炸雞6入+肯瓊脆薯3份+JD into Popeyes Spark3杯。

▲▼美國連鎖速食店「Popeyes」攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出3款派對套餐。（圖／業者提供）

▲Popeyes攜手「Jack Daniel’s傑克丹尼」推出系列聯名。

韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」至12月31日前也跨界聯名《RO仙境傳說Online:樂園》，推出「RO樂園餐」，內含去骨炸雞（口味6選1包含蜂蜜蒜味、韓式甘醬、起司、辣味燒肉風味、川麻椒香+40元、江南醬燒+40元），搭配炸地瓜薯條、炸魚板、汽水1罐，內用、外帶皆享優惠價499元。

活動期間凡購買聯名套餐可獲得《RO仙境傳說Online:樂園》限量虛寶卡1張，可累贈，同一遊戲帳號不限序號兌換次數，虛寶內容包含免費遊玩時數與活動限定服飾「炭火爐（歸屬）」。

bb.q CHICKEN祭出加碼好康，買聯名套餐再送「去骨炸雞雙拼+1元多1件」平日券1張，送完為止。

▲▼「bb.q CHICKEN」攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）

▲bb.q CHICKEN跨界攜手《RO仙境傳說Online:樂園》展開聯名活動 。（圖／業者提供）

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強啦啦隊派對太狂！開賣1分鐘火速完售
快訊／中台禪寺爆性侵！　師兄硬上8次
「95加滿」誤加柴油！　加油站和員工慘了
長輩從醫院回家「8分鐘收8紅單」挨罰8700　鄉代抱不平
虞書欣新戲突遭除名！大動作切割

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　有微醺特調飲+3款派對套餐

家樂福巧克力買1送1！聖誕IP禮盒登場　全聯新推可可麵包甜點

麥卡倫《新餐酒時代》！揪團舉杯，讓歡聚更有品味

蔡淑臻成「質感系醫美」代名詞　海芙電音雙波掀起自然保養新標準

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

義美草莓乾被爆藏整隻蟲　好市多：檢測無異常、可帶回門市

【廣編】以色彩譜寫威士忌新語言：《費特肯五感探索系列》絢爛上市　威士忌界獨角獸為品味揭開全新想像

【廣編】安永生活《台日友好應援月》整合旗下超市、餐飲與觀光　萬顆干貝大放送、日本旅客免費奉補、日本選物優惠同步展開

超商「周末優惠」懶人包　7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

Popeyes跨界聯名傑克丹尼　有微醺特調飲+3款派對套餐

家樂福巧克力買1送1！聖誕IP禮盒登場　全聯新推可可麵包甜點

麥卡倫《新餐酒時代》！揪團舉杯，讓歡聚更有品味

蔡淑臻成「質感系醫美」代名詞　海芙電音雙波掀起自然保養新標準

松緣會館謝平安宴　小龍女熱舞 × 美食雙重盛宴

義美草莓乾被爆藏整隻蟲　好市多：檢測無異常、可帶回門市

【廣編】以色彩譜寫威士忌新語言：《費特肯五感探索系列》絢爛上市　威士忌界獨角獸為品味揭開全新想像

【廣編】安永生活《台日友好應援月》整合旗下超市、餐飲與觀光　萬顆干貝大放送、日本旅客免費奉補、日本選物優惠同步展開

超商「周末優惠」懶人包　7-11多項買2送2、全家夯品買1送1

中研院長3候選人「陳建仁獲最高票」　院士盼大仁哥降低政治色彩

呂文婉23歲愛女考上律師！　她放下煎熬爆哭：我家美女律師誕生了

三高族群如何過冬？低溫易觸發心血管疾病　醫曝護心5大要點

「1妻2夫」全家沒人知！她日夜輪班扮嬌妻　2家僅距19公里

吃薑母鴨「1舉動GG了」羽絨衣燒出大洞！釣一票苦主：精品包也遭殃

道奇列車再+1！補強外野深度 防守組西亞尼到位

何妤玟身為長女「從小總被責備」 惡性循環幾十年：只是不斷討好

5款丹寧神褲一次看！EDWIN、UNIQLO完美修飾腿型　通勤、約會都百搭

無號誌路口疑雙方未停讓　屏東萬丹75歲女騎士遭小貨車撞亡…警15日起大執法

年底最強啦啦隊派對太狂！ 睦那京、崔洪邏開賣1 分鐘火速完售

消費熱門新聞

蔡淑臻成「質感系醫美」代名詞

7-11買2送2、全家買1送1　超商周末優惠懶人包

統一布丁新推「翻轉雪糕」耶誕節開賣

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

雙12咖啡優惠懶人包！7-11、萊爾富「買12送12」

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

義美草莓乾被爆藏整隻蟲　好市多：檢測無異常

家樂福開賣「寶可夢精靈球佛跳牆」

超商連續5天「買1送1」懶人包

全聯舊制服被嫌醜　新制服「F1賽車風」亮相

限今天！超商咖啡「買6送6」

國泰世華亞洲萬里通聯名卡「新戶達檻」輕鬆換機票

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

「大全聯」改名首家門市青埔店開幕

更多熱門

相關新聞

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

五桐號「雪絨草莓奶酪」回歸　聯名香氛再送「隨身小香」

五桐號冬季夢幻限定飲品「雪絨草莓奶酪」強勢回歸，放進整顆鮮奶酪搭配草莓冰沙、果丁的組合，深受手搖控喜愛，更推出全新「草莓抹茶奶霜」，12月19日起正式上市；期間加碼找來香氛品牌「KLOWER PANDOR」推出聯名活動，不僅有4款限定紙杯，還可享消費滿額送隨身小香1份。

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

蔡萬興x協興蛋業聯手復刻「酒釀蛋包」

客美多咖啡聯名酷洛米

客美多咖啡聯名酷洛米

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

石二鍋豆腐沒印LOGO「網嘆少了靈魂」

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

漢堡王限時3天「華堡套餐73折」　達美樂輸密語吃披薩現省421元

關鍵字：

美食情報美食雲Popeyesbb.q CHICKEN

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

最忘恩負義的三大星座！

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面