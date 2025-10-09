哪位對手在搞境外勢力？　郝龍斌：網軍攻擊勝過民進黨1450戰力

▲郝龍斌稱遭某位候選人的網軍攻擊。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉競爭越趨白熱化，郝龍斌今（9日）晚間發表「給我親愛的對手候選人」一文指出，這次黨主席選戰是一場震撼教育，除了假民調、假訊息，更遭鋪天蓋地強過國家隊網軍的攻擊，所受到的攻擊超過所謂民進黨「1450」的戰力，地下網軍加上境外網軍真如戰神，經過專業公關公司協助調查及評估，這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億，「我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」

郝龍斌指出，自從政以來就是誠誠懇懇做事，受到父親郝柏村言教身教影響，相信為政不在多言，當然也因為這樣，一路吃了許多虧，但從政本來就是為民服務，不是來佔便宜的，吃虧了往往事後才明白，也一笑置之。民眾黨前主席柯文哲剛從政時，批評有五大弊案，「人家問我生不生氣，我是人，我當然生氣。但我知道時間會拆穿這些污衊。」但是當柯文哲被羈押時，許多媒體希望來採訪，批評柯兩句，但仍婉拒了所有訪問，在柯被不合理的長期羈押時，更跳出來公開聲援他。

郝龍斌強調，因為一個人可以完成大事，靠的是人品，不是機巧，才能換取他人對你長期的信賴，成就大局。他已經73歲了，從政也超過30年了，起起伏伏的驚奇事件，也看過不少，但這次競選黨主席，真的是一場震憾教育。首先是假民調，這個民進黨做過；第二是假訊息，這個很多黨做過；第三是鋪天蓋地強過國家隊網軍的攻擊。

郝龍斌認為，藍營並没有這麼強大的網軍，否則不會過去幾次大選，一直處於劣勢。「它從那裡來？是我們黨內的候選人動員的嗎？我受到的攻擊，超過所謂民進黨1450的戰力。」地下網軍，尤其加上境外網軍，真如戰神，所向披靡。經過專業公關公司協助調查及評估，這樣的網軍動員，如果不是外來勢力介入，是金錢佈局，至少花費近億。它超越過去民進黨攻擊力道，手法「專業」，尤其真假影片的剪接。

郝龍斌透露，自己最憂慮的是太多境外網址，請問參選的候選人同志們，確定這是一場中國國民黨的黨主席選舉嗎？「我差點以為自己參加了烏克蘭和俄羅斯的戰爭。」更有某些陣營公布來源不明的假民調，宣稱是黨部做的。在網軍的推播下，散播汙衊與朱立倫密室政治、私相授受，郝龍斌是朱主席支持的。

郝龍斌說，朱立倫有沒有支持，自己真的不知道，已經至少兩年沒有私下見面。在網路上用許多境外境內假帳號，以不實的訊息攻擊，那些網軍來自何方？他說，這場選舉從自我掙扎到決定參選，起初仍然盼望是否有更強的候選人，成功不必在我，但當競選對手之一這樣鋪天蓋地的汙衊，尤其動用境外勢力，「我更堅定，更明白我為什麼要參選。」因為它不只是一場主席選舉、它不是世代交替、它是我捍衛堅守中華民國主權及國民黨自主性的決心。

郝龍斌強調，絕不同意境外勢力不論是以商業還是特殊模式，奪取國民黨的自主性，相信謊言最後總會以特別的方式，拆穿自己。

最後，郝龍斌喊話，親愛的競選同志們，你們許多人身上有我沒有的優點，請以正道發揮你們的優勢，請勿因一時的主席得失算計，落入錯誤的深淵。我們是中國人，我們也是台灣人，我們更是正正派派的主席參選者。青天，白日，仰天長嘯，讓我們在剩下的日子，尤其中華民國國慶那一天，把光亮還給自己，還給我們鍾愛的國民黨。世世，代代，沒有分別。