馬英九曾說挺羅智強！郝龍斌今拜會　獲「我這邊你不用擔心」鼓勵

▲郝龍斌拜會馬英九。（圖／翻攝自Facebook／郝龍斌）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席候選人之一的前台北市長郝龍斌今（9日）拜會前總統馬英九，當面報告參選過程跟考量，郝龍斌指出，自己知道起步晚又倉促，更需要大家幫忙，馬總統一句「我這邊你不用擔心」，讓自己大感振奮，馬英九更認為他的歷練豐富，出來為黨承擔，非常適當。郝龍斌強調，「我來晚了！謝謝馬總統鼓勵」，請大家10月18日票投4號郝龍斌，讓好事發生。

也是黨主席候選人之一的藍委羅智強，曾於上月16日公布前總統馬英九預錄的影片，影片中，馬英九強調羅是選戰中的社群空戰高手，喊話國民黨應該世代交替給羅智強。

不過郝龍斌今稍早貼出與馬英九合照表示，馬英九是國民黨前主席，更是中華民國前總統，至今仍為兩岸交流奔走，自己參選黨主席，當然必須向馬前總統當面報告並請益。

郝龍斌表示，自己的父親曾經是馬總統的老長官，他們兩人又是前後任台北市長。今天聊到，因為自己延續馬前市長開始推廣的校園游泳政策，被當時怕水的兒子強烈反彈，氣得說不支持他，但是好的政策就應該延續，謝謝馬總統為台北帶來的運動風氣。

郝龍斌提到，馬總統提到12次泳渡日月潭，這項活動雖然是由紅十字會舉辦，自己是秘書長，卻因為連續幾年都遇上風災取消，所以一次都沒參加過，真是可惜。

郝龍斌指出，今天自己當面跟馬總統報告參選過程跟考量，知道自己起步晚又倉促，更需要大家幫忙，因為這次黨主席的人選，將決定未來國民黨的興衰，以及國家發展，自己是最能承擔的人。

郝龍斌強調，馬總統一句「我這邊你不用擔心」，讓自己大感振奮，馬英九認為他的歷練豐富，是黨重要的領導人才，出來為黨承擔，非常適當。

郝龍斌直言，非常感謝馬總統的鼓勵與祝福，相信今天有不少同志已經收到黨主席選舉公報，請大家10月18日票投4號郝龍斌，讓好事發生。