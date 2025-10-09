　
民生消費

全聯、家樂福上百商品「買1送1」！賣場雙十連假祭優惠

▲▼全聯「家家購物節」優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「家家購物節」在10月10日至11日登場。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

歡慶雙十國慶，各大超市、量販賣場祭出優惠。全聯、家樂福即日起至10月16日多達上百項商品「買1送1」，包括日用品、沖泡飲、零食等。另外，全聯限時兩天的「家家購物節」，食品、用品、生鮮等祭出破盤低價，還有必買3C、美妝保養品，以及小時達「10元爆殺品」限量搶，分批取咖啡「買10送10」。

★全聯

●上百商品買1送1

全聯即日起至10月16日，上百項商品「買1送1」，像是「蒲公英環保三層便利包抽取衛生紙」、「皂福無香精洗衣皂精補充」、「白蘭香氛洗衣球」、「熊寶貝SNUGGLE天然溫和護衣芳香豆補充包」、「管家瞬潔4倍特濃洗潔精」、蘇菲及康乃馨指定衛生棉等，通通買1送1，完整清單可見「買1送1大集合」。

●「家家購物節」

全聯「家家購物節」將於10月10日至11日限時兩天開跑，涵蓋食品、用品、生鮮、美妝、3C家電等多品類，推出破盤優惠與高額回饋。

活動期間，全聯實體門市福利卡友使用「全支付」單筆消費每滿1,000元贈800限時福利點；若再搭配指定信用卡，單筆滿1,200元可加贈360點（不累贈），最高回饋達9.6%。

大全聯門市則祭出更大加碼，使用全支付單筆滿2,000元，即贈200元折價券；搭配新申辦大全聯信用卡可享「消費回饋與新卡加碼3%＋綁定全支付4%＋全全到位5%」，累計12%福利點回饋，疊加最高上看22%。

▲▼全聯「家家購物節」優惠。（圖／業者提供）

▲大全聯家電多重優惠。（圖／業者提供）

●家電、美妝

全聯與大全聯同步祭出家電爆殺價，像是「PHILIPS飛利浦50型4K連網Google TV智慧顯示器」特價14,999元，再加送劇院組；「VIOMI雲米智能蒸烤爐」特價4,899元、下殺49折再送1,000點；「HITACHI日立475L變頻五門冰箱」特價49,900元，再贈10,000福利點，為家庭換新正是時機。

大全聯指定家電（電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機）消費萬元以上，每滿5,000元，現折500元，折扣無上限，節能補助與退稅減免最高再省2,000元。

美妝保養也不輸百貨週年慶，專櫃級品牌全面下殺，「雅詩蘭黛特潤小棕瓶組」10月10日至11日限時價3,690元（原價12,520元），約29折；「蘭蔻絕對完美黃金玫瑰修護乳霜」特價5,999元，約市價41折；「資生堂百優乳霜雙瓶組」3,299元，直降46折；「SK-II肌源賦能撫紋眼霜」特價2,499元，讓消費者用半價不到的價格入手頂級保養品。

●生鮮優惠

連假聚餐採買也能撿好康，全聯與大全聯生鮮明星品項10月10日至12日同步特價，「挪威鮭魚菲力」189元、「鮮凍大白蝦」155元（任2盒現折10元、任3盒現折20元）；「冷藏美國無骨牛小排火鍋肉片」每100g特價129元、「雲林土雞切塊」159元；蔬果方面，「韓國麝香葡萄」450g特價299元、「紐西蘭酪梨」3粒99元、「美國宇宙脆蘋果」每粒29元。

▲全聯OFF COFFEE分批取「買10送10」。（圖／全聯提供）

●小時達限時4天爆殺，分批取精品美式「買10送10」

全聯小時達10月9日至12日推出限時4天爆殺優惠，使用全支付滿1,200元贈1,200限時福利點；10月10日加碼滿1,010元折200元（限量1,010張、11:00開搶），疊加最高回饋上看22%。

此外每日激省價「爆殺品」輪番登場：10月9日「We Sweet芋頭甜湯／紅豆湯／綠豆湯」特價19元；10月10日「QQ棉花糖」每包10元；10月11日「統一布丁3入」僅11元；10月12日「We Sweet雪藏生巧銅鑼燒」29元。

「分批取」同步推出OFF COFFEE精品美式「買10送10」、小農拿鐵「買10送7」、阪急麵包「買20送3」等熱門組合，10月10日至12日使用全支付結帳，滿千即享11%回饋，是囤貨與分次兌換最划算的時機。

★家樂福

家樂福即日起至10月16日，歡慶國慶連假，推出超過150項人氣商品「買1送1」。同時響應世界糧食日，指定購買標示「5%捐」商品（含部分買1送1品項），家樂福將捐出5%營業額，購買食物銀行物資，幫助弱勢家庭。

買1送1人氣品推薦包括：

◾阿華田巧酥威化（巧克力麥芽）100g　「買1送1」單件99元，平均一件50元。
◾萬歲牌風味堅果米果綜合果（XO醬海鮮／蜂蜜BBQ）35g×4　「買1送1」單件152元，平均一件76元。
◾桂格高鈣奶粉（乳清蛋白葡萄糖胺／全能高效）700～800g　「買1送1」單件949元，平均一件475元。
◾得意一天100％頂級芥花油　「買1送1」單件250元，平均一件125元。
◾五月花新柔韌抽取衛生紙（FSC認證）100抽×10包　「買1送1」單件254元，平均一件127元。
◾原萃冷萃蜜香紅茶450ml×4　「買1送1」單件120元，平均一件60元。
◾柔情3層衛生紙（Dinotaeng聯名款）100抽×24包　「買1送1」單件699元，平均一件350元。

