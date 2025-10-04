災區外科手術破千人！慈院駐診2度延長　陪災民過中秋慶雙十

▲醫療駐診已第十一天，花蓮慈院醫療團出隊成員已經超過70人，10天下來的醫療診治人次達2,663人。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院團隊9月24日起進駐花蓮縣光復鄉災區，為受到樺加沙風災影響的民眾與救災人員提供醫療支援，到10月3日已經是連續第十一天，三個醫療站與一個機動巡迴醫療隊，累績至10月2日晚上8點半，醫療隊動員562人次，光是外科醫療人次就已經突破千人，十天下來的醫療診治人次達2,663人。

▲▼花蓮慈院骨科陳林睦醫師現場半跪半蹲著為傷患縫合傷口。

花蓮慈院院長林欣榮表示，在中秋連假前，就醫人次很可能就會突破3千人，評估過現場醫療需求，花蓮慈院團隊決定延長駐診到10月11日，共十九天，並依災區復原狀況，滾動式調整醫療站位置及服務時間。

樺加沙風災造成馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮慈院醫療團隊第一時間規劃三天不打烊的24小時駐診醫療站，之後因應災區需求，加開共三個醫療站及一個巡迴醫療隊，日期也從原本的三天，延長至十三天（10/05），面對即將到來的中秋及雙十兩個連續假期，花蓮慈院院長室召開會議，決議二度延長駐診時間到十九天（10/11），要在光復鄉陪著鄉親與救災人員們一起過中秋、慶雙十，度過十月這兩個別具意義的連續假期。

▲花蓮慈院小兒部張雲傑醫師細心為小朋友聽診。除了大多數的內科及外科需求，慈院醫療隊成員也包含了中醫、兒科、老年醫學科、感染科與精神科。

花蓮慈院院長室資深顧問許文林表示，目前就醫人次2,663人之中，包含了內科1,274人；外科1,114人；中醫科232人；兒科32人與身心科11人。隨著災區復原進度發展，越來越多重型機具進駐，評估安全性與民眾聚集點等因素，10月4日、5日兩天，將會整併保留第一醫療站(糖廠街12號)與第二醫療站（中正路一段54 號），並保留機動巡迴醫療隊，守護鄉親與所有投入救災的超人們。

▲花蓮慈院副院長張宇勳（右）與花蓮縣衛生局局長朱家祥（左）討論接下來災區醫療的方向。

災區現場條件有限，要將醫療效能最大化，花蓮慈院醫療團隊使出渾身解數，包含現場縫合手術、雲端開藥、無人機送藥、視訊看診，還有越野車隊支援的醫療小蜜蜂…等，就是為了提供更適合的醫療支援。而醫療隊也從第一天的23人，到第二天至第十天平均每天出隊60人。醫療隊組成也在原本內、外、兒科的基礎上，加入感染科、老年醫學科及精神科，提供慢性病照護、急性外傷處置與身心健康安心關懷服務。

▲▼自災難發生累績至10月2日晚上8點半，醫療隊動員562人次。

從第一時間的日夜守護，到二度延長駐診，花蓮慈濟醫院將醫療專業結合醫者仁心與創新AI科技，化為實際行動，守護災區鄉親及救災人員的健康。

林欣榮院長表示，未來醫療站將依復原進度與需求滾動調整，確保有限的資源能發揮最大效能，陪伴災民一步一步走向重建。我們的故事，未完待續；我們的未來，迎向光明。感恩在家鄉堅守的人，感恩伸出援手的人，感恩每位超人，感恩我們同在一起向前走。

