社會 社會焦點 保障人權

喊法庭勘驗偵訊光碟！柯文哲律師團批：檢加料有如刑場畫押

記者黃哲民／台北報導

台北地院今（2日）審理京華城案，傳喚被告黃景茂作證，柯文哲與律師團質疑黃的偵訊筆錄被加料扭曲，欲提出自行勘驗的完整譯文佐證但被否決，索性聲請「以直播方式」當庭勘驗黃的偵訊光碟，並籲請合議庭依職權告發，將惡意造假筆錄的檢察官送辦。

柯文哲與律師團先前已質疑同案被告、台北市前副市長彭振聲與都市發展局前總工程司邵琇珮2人認罪筆錄記載不實，合議庭還為此當庭勘驗彭的偵訊光碟比對。

▲▼涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）到台北地院出庭，批檢方找人編故事、才是明知違法而為之。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）到台北地院出庭，批檢方找人編故事、才是明知違法而為之。（圖／記者黃哲民攝）

黃景茂今證稱，他去年（2024年）9月13日被檢方偵訊時，多次表明在北市都市發展局局長任內，處理京華城陳情轉研議、自提都市計畫變更案送公告公展等過程，並無違法，且最終都送交都市計畫委員會依職權處理。

至於偵訊筆錄寫他承認當時明知違法，「縱然有違法」、也要依柯的「奉交下」送研議，黃景茂說「那是檢察官幫我記上的」，他應訊沒這樣說，且他任內很少跟柯文哲討論京華城案，柯也沒指示他一定要讓研議過關。

▲▼前台北市都市發展局長黃景茂。（圖／記者湯興漢攝）

▲涉犯京華城案的台北市都市發展局前局長黃景茂。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲的律師團備妥自行勘驗黃景茂這份偵訊光碟完整譯文，今欲當庭用來佐證黃景茂偵訊筆錄被加料扭曲，很訝異黃怎沒重新檢視自己筆錄，因檢方抗議今開庭前才拿到繕本、來不及核對譯文真實性，審判長不准律師團今天使用。

柯文哲的律師鄭深元追問黃景茂「你是不是說了沒違法，檢察官卻複誦你『明知違法』，還叫書記官寫進筆錄」、「你有沒有不斷重申送研議沒違法，筆錄卻沒記載」，黃點頭稱是，強調「公務員怎可能明知違法！」

鄭深元稍後在回應證人證詞時，批檢方的偵訊筆錄「張冠李戴、企圖混淆」，把不是證人說的話硬塞進證人嘴裡，有如「大內刑場、強行畫押」 ，鄭聲請「以直播方式」當庭勘驗黃景茂的偵訊光碟、以昭公信，並籲請合議庭依職權告發，將惡意造假筆錄的檢察官送辦。

▲▼ 台北地院審理京華城案柯文哲出庭 。（圖／記者徐文彬攝）

▲涉犯京華城案的台灣民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲 。（資料照／記者徐文彬攝）

公訴檢察官團隊反擊指出，黃景茂今作證有所保留，且黃說京華城非都更案、不該「引用」都更條例拿容積獎勵，但可「參考」都更條例，根本玩文字遊戲、換2個字就送出容獎，不符合通案一致性。

審判長諭知檢方檢視柯文哲律師團提出的偵訊光碟譯文、一周內陳報有疑問需確認的段落，以利審酌是否排定勘驗。

曾任檢察官的鄭深元再補一刀表示，請檢方一併確認去年10月15日第2度偵訊黃景茂，有無說過「上次要給你臉、你不要臉」等語，鄭狀似痛心疾首說，沒料到偵訊筆錄不只1處記載不實的離奇狀況，辯方沒人手逐一確認，對於檢方未盡義務如實記載筆錄，覺得很遺憾。

10/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

京華城容積率法庭直播勘驗畫押

