政治

保障女孩身體自主權　民團偕綠委喊話衛福部：比照文化幣發月經幣

▲▼民進黨立委范雲、張雅琳召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委范雲、張雅琳召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

10月11日為「台灣女孩日」，民進黨立委范雲、張雅琳今（9日）召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會，呼籲衛福部儘速研議「月經幣」政策，並強調，已經有「文化幣」成功模式在前引導，這項政策不需修法、不改稅制，只需編列預算即可實施，衛福部不該迴避，應該即刻開始規劃，後續將會共同監督衛福部推動「月經幣」，希望能作為國家送給台灣女孩最實際禮物！

近年台灣各界積極推動月經平權政策，目前主要由教育部每年編列2.5億元執行「友善提供多元生理用品計畫」，發送給不利處境學生並於場館定點提供，但2023年8月執行至今2年，陸續傳出各種問題。長年關心性平教育的不會教小孩行動聯盟，於2024年提出全新解方「月經幣」政策，希望仿照「文化幣」成功模式推行；今年9月有民眾於公共政策平台提案，短短4天即達成5000人連署。

范雲表示，她過去曾提出社會救助法修法草案，將生理用品納入提供低收中低收戶必要項目；也曾經研究過生理用品免稅的可行性，但依財政部評估台灣稅制窒礙難行；最後教育部主動推出生理用品政策時，提案要求必須納入「多元生理用品」，不只衛生棉，還要包括衛生棉條、月經杯、吸血內褲、碟片等種類，才是真正能夠還給學生選擇權，掌握身體自主權的性別平權政策。現在既然師生團體和民眾提出比教育部推動更直接全面且符合月經平權的「月經幣」政策，當然大力支持。

張雅琳則表示，台灣近年推動月經平權已有進展，從「生理用品免稅」到「多元生理用品計畫」，社會逐漸願意談論月經。然而現行學校發放生理用品，僅針對弱勢身份發放，容易讓學生被貼標籤，且品項不足、取用點不便。「月經幣」政策，不僅能保障自主選擇，也能避免弱勢標籤化的問題。

「月經幣」政策發想團體「不會教小孩行動聯盟」理事江心怡指出，月經幣政策可完全仿照文化部執行「文化幣」的成功模式，由衛福部統籌編列公務預算，針對16至22歲女性每年發放固定金額的月經幣，供購買生理用品或相關經期用品折抵使用。16歲具備自主權的女孩們，可以完全自己做主，對於女孩及其家長而言，除了是給予實質的經濟補貼外，讓女孩掌握身體自主權的具體政策。

江心怡表示，目前教育部政策有「仍屬救助模式易標籤化領取者學生」、「無學籍學生無法領取」、「缺乏多元選擇與自主權」、「無法累計領取永續型生理用品」、「救助模式不利推動月經平權教育」等五大問題。

江心怡強調，月經幣不僅是一項補助設計，更是一種社會態度的轉變，代表國家願意信任女孩、尊重選擇，讓月經不再是沉默的議題，而是被政策正視、被社會理解的日常需求。

▲▼民進黨立委范雲、張雅琳召開「慶祝台灣女孩日－發放月經幣，讓女孩掌握自主與權利」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

【月經幣政策QA】

Q1：為什麼是16歲到22歲？
台灣法律16歲以上兒少具備性自主權，能自行選擇適合的用品；若更早發放，反而可能由家長代為使用；但若年齡向下延伸，搭配家長及學生月經教育，亦為可行方案；國家財政允許，年齡向上延伸，不小盟更為樂見。

Q2：為什麼是一年1200元？
以文化幣架構為基礎，每年1200元、連續7年，共計8400元，高於免稅政策平均可省約 5000 元的效益，且不會造成過度國家財政負擔；但若提高金額，如每月200元，每年2400元，差不多是女性每年生理用品之金額，不小盟更為樂見。

Q3：每個月金額必須分月使用、不能累計，和每年金額可一次使用的差別在哪裡？
每個月不論是100元或200元，都只能購滿一次性生理用品；但若一次能支出1200元甚或2400元，就足以自主選擇購買月經杯、碟片或吸血內褲等永續型用品。

Q4：月經幣實際上要如何使用？
可以仿照文化幣，可以折抵的商家或單位和系統連結扣點，但生理用品實際上比文化場域更為單純，設計上也可以由主管機關開發出一個線上兌換平台通路，整體採構多元生理用品（還能節省經費），讓具有月經幣者可以直接上平台預訂兌換用品。

Q5、為什麼不能用「生理用品免稅」來推動月經平權？
財政部在過往、去年及本次記者會均提供回應說明。摘要如下：

1、我國營業稅未就個別產品免稅。

2、我國加值型營業稅稅率5%已為國際間最低，等同對所有貨物或勞務均課以低稅率以照顧民眾，個別產品免稅利益有限，且將使稽徵及營業人申報複雜化（配合修改商品售價，調整發票、申報與帳務作業方式及系統化）。

3、我國營業稅係內含於商品售價內，倘營業人未將減稅利益全數反映至商品售價，買受人無法享受減稅利益，反而使國庫每年以約 新臺幣 3.8億元稅收損失補貼生產及銷售女性生理用品之廠商，而非實際欲照顧之女性，造成稅收平白損失。

10/08 全台詐欺最新數據

關鍵字：

文化幣月經幣台灣女孩日范雲張雅琳

