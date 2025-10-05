　
政治

凌濤控劉世芳對花蓮災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦

▲▼內政部長劉世芳視導樺加沙颱風中央災害應變中心。（圖／行政院提供）

▲內政部長劉世芳視導樺加沙颱風中央災害應變中心。（資料照／行政院提供）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致下游的光復鄉被沖毀，目前中央、地方政府以及民間全力協助災後復原。不過，國民黨桃園市議員凌濤今（5日）質疑，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」對此，民進黨團副幹事長范雲表示，「這就是斷章取義，刻意截掉後面，劉部長關切如何保障馬太鞍溪橋附近救災公務人員安全的明確指示」。她也轉述內政部的說明闢謠，中央災害應變中心強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，凌濤日前質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄打臉。凌濤今（5日）緊咬，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午3時召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 ，官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

對此，范雲強調，「救災第一，協助闢謠」，又有一波針對劉世芳的最新攻擊，掐頭去尾把她11天前在應變中心1個多小時會議中討論救災細節的影片，截出幾秒鐘，攻擊劉世芳開會中還有「笑聲」，暗示民進黨部長冷血。

「這就是斷章取義，刻意截掉後面，劉部長關切如何保障馬太鞍溪橋附近救災公務人員安全的明確指示」，范雲認為，留意這次花蓮救災資訊的人應該知道，這次就是因為劉世芳，才增加了李鴻源等的專業團隊研究，也因為她的警覺判斷，打電話要求颱風天還出國的花蓮縣長徐榛蔚務必回國應變撤遷，否則後果更不敢想像，連花蓮藍委傅崐萁災變前還公開說，「劉世芳一通電話，馬上昨天就從韓國趕回來」。

范雲表示，針對這樣盡責的部長，居然有人要扭曲訊息地攻擊她，在中秋前夕，她知道大家不希望看到太政治的訊息，但，仍然要拜託大家，「救災優先，但，我們不應該任由有心人帶風向傷害認真正直的好部長！」請大家協助闢謠，不容信任崩毀。

范雲也轉述內政部的說明，對於部分網路社群發文評論中央災害應變中心工作會報在馬太鞍溪橋沖毀時的處置狀況，中央災害應變中心今（5日）表示，從9月20日應變中心開設至今，已舉行27次會議，過程中指揮官劉世芳和各部會人員，都以積極主動態度、保全民眾安全為最高原則來應對災害。

中央災害應變中心指出，因此，指揮官劉世芳在擴大徵詢範圍邀請李鴻源、游景雲教授等台灣大學團隊參與評估後，就以最謹慎的方式，於9月21日第三次工作會報中，依台大團隊模擬狀況，以最大範圍1837户疏散撤離，盡全力減低馬太鞍溪堰塞湖所造成的災害。依花蓮縣政府於災害發生前（9月23日下午13時30分）回報之統計資訊，馬太鞍溪下游1837戶已全數疏散安置完成，包括收容安置185人、依親3100人、垂直避難5239人。

中央災害應變中心說明，馬太鞍橋沖毀時，公路局已針對馬太鞍溪橋南、北兩側實施封橋管制，並透過CMS等多元管道發布禁止通行訊息，因此現場影像回報後，指揮官劉世芳隨即指示通知周遭交管人員第二波洪水將更加危險，必須注意自身安全，先行撤離。

中央災害應變中心強調，災後復原仍在進行中，部分黨政人士持續刻意以片段畫面進行扭曲抹黑，將依《災害防救法》函送法辦。

▼凌濤質疑劉世芳於花蓮災害應變中心「呵呵笑」。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

▲劉世芳於花蓮災害應變中心。（圖／凌濤臉書）

 
10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

國民黨桃園市議員凌濤今（5日）質疑，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」對此，民進黨立委許智傑表示，國民黨不要故意採取工作團隊中的一個畫面，就把它扭曲成訕笑，「我覺得太誇張了，不需要為了縣長無能轉移焦點」。

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

颱風觀浪5人被捕　香港警方首次執法

颱風觀浪5人被捕　香港警方首次執法

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

應援花蓮受災戶！　 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

關鍵字：

凌濤劉世芳內政部范雲樺加沙馬太鞍中央災害應變中心

