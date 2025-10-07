　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲引導企業人權發展　綠委以捷安特為例：被動應對恐損台灣競爭力

▲立委范雲出席「世界尊嚴勞動日」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委范雲召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委范雲今（7日）召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會，呼籲政府應透過《企業與人權國家行動計畫》（NAP）的更新，並具體提出包括企業人權盡職調查（HRDD）及解決跨國人權爭議的國家聯絡點（NCP）等政策規劃，以更大的政策決心引導企業人權發展，並實踐尊嚴勞動。范雲也以台灣知名自行車大廠「巨大公司」（捷安特製造商）涉入強迫勞動問題為例，台灣企業與政府若繼續以被動姿態應對，不僅面臨國際制裁風險，更可能損害台灣在全球市場的信譽與競爭力。

10月7日為世界尊嚴勞動日（World Day for Decent Work），每年國際工會聯合會（ITUC）都會提出核心議題訴求，今年主題聚焦於「For democracy that delivers decent work（讓民主帶來尊嚴勞動）」，強調政府必須以「尊嚴勞動」為施政核心，並捍衛勞工結社與參與自由、公正代表和協商機制以落實尊嚴勞動。

民進黨立委范雲今（7日）與台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台灣勞工陣線資深研究員孫友聯、永豐銀行工會理事長郭芳環、台灣人權促進會資深研究員施逸翔共同召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會。

范雲指出，近期台灣知名自行車大廠「巨大公司」（捷安特製造商）因被美國海關暨邊境保護局（CBP）指控其產品涉入強迫勞動問題，遭下令暫扣，這是台灣首例製造業被美方以「強迫勞動」為由採取貿易限制行動。這起事件震撼業界，也顯示台灣在供應鏈與國際人權責任上的薄弱。台灣企業與政府若繼續以被動姿態應對，不僅面臨國際制裁風險，更可能損害台灣在全球市場的信譽與競爭力。

根據勞陣問卷調查，許多台灣企業在辨識強迫勞動風險，以及在移工聘僱制度、落實公平招募與「零付費政策」等面向存在重大盲點與認知嚴重不足。包括勞陣及TTNC Watch屢次強烈呼籲政府啟動NAP更新程序，並明訂各項法制的立法期程，但迄今仍未得到政府的具體回應。其中，在供應鏈與企業人權責任的制度化機制方面，台灣尚未完成《企業責任盡職調查》（HRDD）立法等缺口，將導致台灣難以與國際標準接軌，也可能使本地勞工與移工承受更大的風險。

▲▼民進黨立委范雲、台灣勞工陣線秘書長楊書瑋、台灣勞工陣線資深研究員孫友聯、永豐銀行工會理事長郭芳環、台灣人權促進會資深研究員施逸翔出席「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委范雲召開「世界尊嚴勞動日：讓民主帶來尊嚴勞動」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

范雲也和台灣勞工陣線及台灣跨國勞動監察（TTNC Watch）在記者會上共同提出5大訴求與具體建議，期望政府與國會重視並付諸行動。首先，「立刻啟動NAP更新程序」，行政院與相關部會儘速成立跨部會工作小組，公開規劃並宣布NAP更新時程，並暢通相關利害關係群體的參與管道。

其次，「儘速通過企業人權盡職調查（HRDD）政策立法」，政府應儘速提出企業人權盡職調查政策，明定大型企業在其供應鏈中應負的人權盡職調查義務、風險評估程序、責任追溯機制與罰則規定。

第三，「強化強迫勞動風險產業加強監管指引」，針對可能涉及強迫勞動風險的產業及聘僱方式進行全面檢視，並提出明確參考指標，強化政府及企業對強迫勞動風險監檢能量。其中包括落實零付費政策、嚴格禁止仲介剝削費用、保障移工組織權利與提供跨語言救濟管道。

第四，「盡快推動NCP制度設立與完善」，建立國家聯絡點機制（National Contact Point），作為國內跨國企業人權爭議處理窗口，並保障利益關係人提出申訴的正當程序與救濟機制。最後，「落實資訊揭露與外部監督機制」，要求企業公開《企業社會責任報告書》與人權風險評估報表、鼓勵第三方獨立監督機構參與審查。

10/06 全台詐欺最新數據

籲引導企業人權發展　綠委以捷安特為例：被動應對恐損台灣競爭力

