全真瑜珈無預警倒閉萬人受害　律師曝公司代理人2020年出境至今未歸

▲民進黨立委范雲舉辦【全真瑜珈無預警倒閉！數萬名受害者權益誰來保障？】記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台擁有多間分店的健身房「全真瑜珈TRUE YOGA FITNESS」日前無預警宣布歇業解散，全台數萬名會員與教練權益受損，受害者自救會群組短時間內已突破3500人。民進黨民代今（3日）陪同受害者、受害廠商召開記者會。律師指出，全真公司法定代理人早在2020年1月就出境台灣且至今尚未入境，全真公司對於公司責任已經有預先逃脫意圖，請主管機關即刻調查其他高層主管是否有涉嫌不法情事。

立委范雲、王美惠、台北市議員何孟樺、苗博雅、新北市議員張維倩、桃園市議員黃瓊慧今（3）日邀集行政院消保處、運動部、勞動部、北市府勞動局、律師、全真瑜伽會館受害者、受害廠商代表召開記者會，要求政府立即提供協助，保障消費者與勞工權益。

范雲指出，全真是全台最大連鎖瑜伽會館，擁有數萬名會員，如今突然宣布解散清算消息傳來，不僅大批會員預繳年費和課程款難以討回，還有教練員工大量解僱、欠薪爭議，以及多間廠商遭全真欠款的糾紛，種種亂象，令人聯想起亞歷山大健身房惡性倒閉事件。

范雲強調，這不是單一消費糾紛，而是健身產業長期監管與消保制度的系統性問題。全真瑜珈女性會員佔多數，這起惡性倒閉不僅傷害會員荷包，更涉及女性安心運動權益，主管機關應立即提供協助，監督履約保證退款事宜，並專案研擬受害者法律協助、勞資糾紛處理，保障數萬名受害者的權益。

王美惠表示，瑜珈健身館的突然倒閉，不僅害慘了會員，還包括教練與廠商，數萬人權益一夕蒸發。嘉義市也有分館，受害者眾多，呼籲運動部比照地方政府，協助加開法律諮詢，給予消費者最基本的後援補救。

台北市議員何孟樺則指出，全真全台會員達四萬人，其中台北市就有兩萬一千人。依規定，信託專戶僅有2.1億元可用，但消費者實際爭議款恐高達4.2億元以上，廠商則僅能受保障50%，全真經營團隊不僅避不見面，連退費信箱都聯繫不到，對長期支持的會員與廠商完全沒有誠信。呼籲主管機關應全面檢討「預付型交易」的消費者保障，避免消費者一再成為受害者。

桃園市議員黃瓊慧說，事件爆發後，桃園市消保官已接獲341件申訴，其中一天就新增超過200件，顯見影響廣泛。她呼籲市府消保官積極介入，並要求勞動局妥善處理涉及三十多件的勞資爭議，保障勞工基本權益。

一名受害廠商更控訴，完工後，全真惡意拖欠工程款高達兩百多萬元，過程中一再推託，公司高層還來索取回扣之後說不認識，還有「要告就告，反正很多公司都要告我們」。廠商怒斥全真「毫無誠信、惡劣至極」，還我們這些工人公道，受害廠商誰要賠償？積欠工程款，還我血汗錢。

受害者家屬黃律師則指出，全真明知財務惡化仍以「3+1」等優惠方案吸引會員預繳費用，甚至疑似透過新約覆蓋舊約提前領取信託資金，涉嫌詐欺與背信。他已於10月2日向北檢提出告發，要求檢調立即偵辦，將全真高層繩之以法，避免其潛逃出境規避責任。

范雲強調，亞力山大健身房倒閉事件已過18年，但制度漏洞依舊存在，全真只是再次揭開這道傷口。呼籲行政院消保會與運動部立即啟動協助集體訴訟，並推動修法補強制度保障，確保健身產業能健康發展，讓消費者與勞工不再淪為受害者。

苗博雅表示，在冊會員有4萬多人，履約保證帳戶裡面只剩2億多，每個會員約只能償還5千元，這是很多消費者所擔心的，台北市政府應該更積極點，如果還要等消保團體提團體訴訟，全真瑜珈可以早就脫產，所以要先行把所有可變現資產先保存，這是對會員最重要的。

行政院消保處回應，有關這個案子，消保處申訴系統看到10幾件事就有發函提醒台北市政府，依法查處，之後業者宣布停止營業，包含信用卡爭議款、信託專戶款項，消保處盡快跟金管會還有銀行聯繫，提醒消費者，目前能爭取的就是信用卡這部分，按目前規定，消費日期540天內、業者停止服務120天內提出申請，若2個條件都具備，基本上可以列為爭議款項向銀行申請退款。

消保處表示，信託專戶部分，陽信銀行昨天也公布申請方式，相關款項是依照當時契約約定，消費者交付5成款項交付信託，但給付方式可能還是以殘值，就沒有使用的部分，依比例退還，可能還有一部分消費者不是用信用卡，也不符合信託條件，例如月繳的消費者，就可能會拿不到錢，今天有跟消保團體接洽，這件事情受害人數多，考量高度公益情況下團體訴訟，讓消費者不用花錢。

勞動部表示，全真瑜珈前幾個月就有積欠工資，當時就有請縣市政府入場調查，提醒公司必須依法給付費用，如果沒有，除了地方政府依法處罰外，勞動部也可以限制全真代表人出國，10月倒閉後，跟地方政府聯繫結果，已經有百位勞工申請調節，呼籲還沒有向勞工局申請的請盡快聯繫。呼籲公司盡快解決積欠工資問題，如果沒有解決，地方政府提報到勞動部，就會依法處理。