載美眉跑山撞死友！肇事無照猴遭公審　黑白傳單滿街貼

記者林東良／台南報導

台南市龍崎、左鎮山區日前發生一起離譜車禍，18歲蘇姓男子無照開車載美眉跑山，不慎撞死同行、同樣無照騎車的17歲楊姓少年，網路近日出現以「黑白影印照片」全名公審蘇男的傳單，內容寫著「我吃藥毒駕撞死人」、「二寮無照亂飆車」，甚至在圍牆與機車車牌上都有張貼，警方已介入調查。

▲有人將肇事蘇男的照片黑白影印張貼街頭，內容指控「撞死人不知悔改」。（圖／翻攝自Threads @shen11_.12）

這起車禍發生於10月4日上午，當時18歲蘇男與友人共8人相約跑山，分乘1輛自小客車與6台機車。行經龍崎區山區道路時，蘇男疑似過彎失控，撞上騎在前方、同行的17歲楊姓友人，導致楊男重傷不治。蘇男與副駕17歲匡姓少年受傷，車輛摔落邊坡，消防人員據報派員 援送醫。由於雙方均未有駕照，警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，並依《刑法》無照駕駛致死罪嫌移送法辦。

▲▼圖為事故現場。（圖／記者林東良翻攝）

事故曝光後，網路輿論持續延燒，除副駕匡姓少年被誤認為駕駛、被罵到關閉帳號外，近日又有人將蘇男照片放大影印，以黑白A4海報四處張貼、丟撒，內容並註明「吃藥毒駕撞死人」、「撞死人不知悔改」…等語，引來大批網友留言謾罵，引起警方介入調查。

警方指出，上述行為恐涉妨害名譽、違反個資法，將追查來源，依法查處。警方呼籲，交通事故肇事責任應交由司法釐清，民眾切勿以張貼、轉傳方式公審，以免觸法。青少年若有駕駛需求，應遵守道路安全規定，取得駕照，避免悲劇重演。