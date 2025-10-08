　
社會 社會焦點 保障人權

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮「遺憾」反擊：再抹黑就告

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名56歲孫姓女代書在這個月1日輕生，她的女兒8日上午在靈堂前召開記者會，控訴母親之死與鳳山一間宮廟及房產代銷公司聯手詐騙1.6億元有關。巧合的是，就在記者會結束後，該宮廟竟遭不明人士闖入潑撒冥紙，警方目前正追查相關人員身分與動機，同時廟方委任律師發出聲明表示：「絕無任何不當行為」。

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被指控的紫靈宮宮主、也是冠英時計公司總經理黃進步，出面表示一切都是信徒的借貸關係，再說就提告妨害名譽。廟方也委任「頴倫律師事務所」發出聲明稿澄清。律師洪紹穎表示，廟方一直秉持誠信態度服務所有信徒，絕無任何不當行為。同時強調孫姓女代書與吳姓代銷之間的金錢往來，屬兩人私下借貸行為，與廟方無關。孫女兒所提的借貸金額與文件，律師均未發現涉及宮廟或其他宮廟信徒的證據。孫姓女代書在生前確有向親友借貸，並非因宮廟勸誘所致。

洪紹穎律師強調，對於女代書的離世，廟方深表遺憾，但對於外界惡意抹黑、散播不實指控者，宮廟已授權律師蒐證，若再有不當言論或誹謗行為，將依法追究法律責任。聲明最後再度重申，廟方「向來以誠信服務信徒」，絕不容許以抹黑或造謠方式損害名譽，呼籲外界勿以訛傳訛。

▲廟方透過律師發出聲明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）▲廟方透過律師發出聲明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲廟方透過律師發出聲明 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而這起案件爆發起因是在今天（8日）上午，孫姓女代書的女兒在律師陪同下開記者會，表示母親留下兩本筆記本，其中一本封面還寫著「要上新聞」。她指出，母親與代銷業者合作投資，對方以「替兒女增福報」為由吸引集資，40多名親友共投入逾億元，結果對方未如期還款，導致母親被追債、貸款、賣車，房子也遭法拍，最終走上絕路。

女兒透露，今年7月7日她們已向鼓山分局報案，控告該宮廟涉嫌詐欺，目前全案仍在偵辦中。

不過，就在記者會後數小時，這間被指控的宮廟遭到多名不明人士闖入潑灑冥紙。警方獲報到場時，涉事人員已離去，現場未傳人員受傷。鳳山分局表示，已調閱監視器釐清撒冥紙者身分，針對事件關聯性仍在調查。

10/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

高雄一名人妻國小教師小潔（化名），與同校會計室主任阿彬（化名）陷入不倫戀情，不僅多次進出摩鐵纏綿，還互傳私密照片及露骨情話。小潔丈夫阿威（化名）發現後崩潰提告，求償80萬元。地方法院審理後，認定阿彬早知對方已婚仍介入婚姻，侵害配偶權情節重大，判賠阿威新臺幣30萬元，全案仍可上訴。

詐騙女代書高雄宮廟紫靈宮

