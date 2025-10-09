　
社會 社會焦點 保障人權

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市西區五權路、五權西路一間茶葉行，9日凌晨發生一起離奇車禍！一名43歲劉姓男子駕車撞進茶葉行內，導致睡在一樓的87歲李姓老婦當場慘死，其張姓兒子表示，自己睡在上鋪，母親則是睡在下鋪，事發後他因頭部受到撞擊隨後陷入昏迷，孰料，醒來過後就與母親天人永隔。

▲▼台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

回顧整起案發經過，劉男9日凌晨3時21分駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，因不明原因突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，由於撞擊力道猛烈，一樓大門當場遭撞破，轎車一路長驅直入撞進臥房內，造成睡上下舖的母子1死1傷。

▲▼台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

張姓兒子受訪時表示，因母親行動不便，走路需要輔助器，而自己為了照顧母親，母子倆睡在一樓，母親睡在下鋪、他則是睡在上鋪，事發當時母子倆都在熟睡中，突然「碰」一聲巨響，車子就撞了進來，他不斷呼喊母親，但母親都沒有回應，隨後因頭部受到撞擊便陷入昏迷。

▲▼台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

張姓兒子難掩悲痛拭淚，他說自己獲救時著急詢問警消母親的狀況，但現場救護人員告訴他，「媽媽已經攔腰斷了」無法搶救。據了解，該茶葉行在當地小有名氣，是在地經營38年的老店，搬到附近已9年了，9月1日因前租處的房東說要整理房子，才搬到事發地點，目前仍在試營運中，孰料，卻遭遇死劫令人鼻酸。

▲▼台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

10/08 全台詐欺最新數據

相關新聞

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

台中茶葉行凌晨遭撞　母子1死1傷

台中市西區五權路、五權西路口一家小有名氣的茶葉行今(9日)凌晨3時21分許傳出一起離奇車禍，一名劉姓男子(43歲)駕駛自小客行經該處時，突因不明原因失控撞進茶葉行內，導致睡在一樓的87歲張李姓老婦當場慘死，而同房的兒子張男(61歲)頭部也受傷，送往中國醫治療。目前詳細車禍原因還有待警方進一步釐清。

顏正國最後對話曝　好友淚崩揭他遺願

顏正國最後對話曝　好友淚崩揭他遺願

抱病也要圓夢！顏正國賽車節揮旗　理事長曝「那句話」淚崩

抱病也要圓夢！顏正國賽車節揮旗　理事長曝「那句話」淚崩

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮反擊說話了

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮反擊說話了

金門車禍畫面曝　騎士噴飛全身擦挫傷送醫

金門車禍畫面曝　騎士噴飛全身擦挫傷送醫

