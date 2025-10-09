熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

記者許權毅、戴若涵／台中報導

台中市西區五權路、五權西路一間茶葉行，9日凌晨發生一起離奇車禍！一名43歲劉姓男子駕車撞進茶葉行內，導致睡在一樓的87歲李姓老婦當場慘死，其張姓兒子表示，自己睡在上鋪，母親則是睡在下鋪，事發後他因頭部受到撞擊隨後陷入昏迷，孰料，醒來過後就與母親天人永隔。

▲台中離奇事故，母親睡下鋪遭撞死。（圖／記者許權毅攝，下同）

回顧整起案發經過，劉男9日凌晨3時21分駕駛BMW轎車行經五權路、五權西路口時，因不明原因突然失控撞進一旁小有名氣的茶葉行，由於撞擊力道猛烈，一樓大門當場遭撞破，轎車一路長驅直入撞進臥房內，造成睡上下舖的母子1死1傷。

張姓兒子受訪時表示，因母親行動不便，走路需要輔助器，而自己為了照顧母親，母子倆睡在一樓，母親睡在下鋪、他則是睡在上鋪，事發當時母子倆都在熟睡中，突然「碰」一聲巨響，車子就撞了進來，他不斷呼喊母親，但母親都沒有回應，隨後因頭部受到撞擊便陷入昏迷。

張姓兒子難掩悲痛拭淚，他說自己獲救時著急詢問警消母親的狀況，但現場救護人員告訴他，「媽媽已經攔腰斷了」無法搶救。據了解，該茶葉行在當地小有名氣，是在地經營38年的老店，搬到附近已9年了，9月1日因前租處的房東說要整理房子，才搬到事發地點，目前仍在試營運中，孰料，卻遭遇死劫令人鼻酸。