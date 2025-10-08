捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

▲張斯綱回擊吳思瑤。（圖／翻攝自Facebook／張斯綱）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌遭週刊爆料長期養狗仔跟監政治人物，狗仔集團更與藍委王鴻薇的張姓助理兜售跟監照片，每案收費二至四萬元不等，北市議員張斯綱、侯漢廷也曾購買照片，民進黨立委吳思瑤則痛批，士林北投選民，該清理一下門戶了。對此，張斯綱今（8日）回擊，每一條揭弊，都有憑有據，「我揭的是事實；被揭的才心虛」，吳思瑤罵了一大堆，卻越辯越急，因為她知道，這些揭弊，全都是真的。

吳思瑤昨發文痛批，張斯綱跟侯漢廷實在不相上下！同在北投士林參選立委，都以抹黑攻擊吳思瑤為唯一戰術、都有多起烏龍爆料，挨告判賠或道歉、都以金錢買賣黃國昌狗仔集團偷拍照片，爆料搏版面。

吳思瑤表示，從政應該正大光明比專業、比問政、比服務，而不是比拼誰的負面手段更暗黑、更低劣，士林北投選民，該清理一下門戶了。

對此，張斯綱表示，吳思瑤又出來罵人了，說什麼「抹黑、烏龍、狗仔」，一副高高在上的姿態，彷彿只要揭弊，就是汙衊她、詆毀民進黨。

張斯綱表示，那自己就問一句「我揭的哪一樁是假的？哪一條是捏造的」？舉幾個最近最常被提及的案子，「許智傑、邱志偉在財劃法表決時不在會場，跑去跟吳乃仁聚餐」，有照片、有時間、有地點，在國會最關鍵的時刻「落跑」，這不是逃避責任，什麼才是？

張斯綱指出，還有「監察院秘書長李俊俋，用公務車送外送、接送寵物美容」，檢舉資料與出車紀錄白紙黑字，人民繳的稅被拿去「跑家務」，這要人民怎麼相信監察院還能監察別人？

張斯綱指出，而「監察委員蘇麗瓊5月14日下午坐公務車去看牙醫」，行程對照清清楚楚，要說這是「公務行程」，那台灣的創新政治真該申請專利了。

張斯綱直言，每一條揭弊，都有憑有據。「我揭的是事實；被揭的才心虛」。民進黨喊透明、講清廉，但只要有人揭露他們的特權與濫權，馬上就被貼上「抹黑」的標籤。

張斯綱批評，吳思瑤委員新官上任，當了執政黨政策會執行長，看不出長進，倒是延續了「護航」本領，吳思瑤整天只會罵人、護航，在她帶領下，政策會恐怕早變成「護航抹黑會」。

最後，張斯綱強調，吳思瑤罵了一大堆，卻越罵，越顯得心虛、越辯越急，因為她知道，這些揭弊，全都是真的。

▼民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）