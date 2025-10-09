　
社會 社會焦點 保障人權

高雄紫靈宮被控害死代書媽！臉書被灌爆　急刪Google資訊

記者葉國吏／綜合報導　

高雄一名56歲孫姓女代書因欠下1.6億元債務走上絕路，高雄鳳凰山紫靈宮被控訴吸金。廟方否認揚言提告，但網友不滿湧上臉書怒斥廟方，廟方緊急撤下Google地圖資訊，仍難平眾怒。

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓代書的女兒在殯儀館外召開記者會表示，母親因生活低潮、心靈脆弱，被紫靈宮主理姊妹以宗教名義趁虛而入，宣稱「努力工作才能有福報」並暗示母親需要大量借款才能消災解厄。

▲▼高雄鳳凰山紫靈宮聲明，被網友抨擊。（圖／翻攝臉書／高雄鳳凰山紫靈宮）

▲高雄鳳凰山紫靈宮聲明，被網友抨擊。（圖／翻攝臉書／高雄鳳凰山紫靈宮，下同）

她指控廟方利用「王母娘娘」的名義，迫使母親借款給其他信徒，甚至向親友籌款1.6億，最後還抵押多間房屋。母親去世後，孫姓姊妹竟在LINE群組留言「度化聽不進去，母娘說一切公平」，疑似暗指母親的死為天命，讓人心寒不已。

紫靈宮隨後在臉書發表聲明，稱死者家屬的指控純屬捏造，並委託律師發函揚言提告。然而，聲明發布後，立刻引爆網友不滿，留言痛批「神明怎會要人借款」、「拿宗教名義害死人」，甚至直指廟方「假借神佛名義招搖撞騙」。

▲▼高雄鳳凰山紫靈宮聲明，被網友抨擊。（圖／翻攝臉書／高雄鳳凰山紫靈宮）

面對網友怒火，紫靈宮已悄然刪除Google地圖上的相關資訊，但仍無法平息輿論風波。網友持續湧入臉書留言，要求廟方公布完整對話紀錄並反思行為。有評論直言「舉頭三尺有神明，該還的終究還是要還」，更有人憤怒表示，「若真有詐財，天理不容」。此事件引發社會廣泛關注。

10/07 全台詐欺最新數據

快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

