珍古德遺願：想把川普、習近平、普丁送上太空　原因曝光

▲英國知名保育人士珍古德（Jane Goodall）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

英國著名靈長類學家珍古德（Jane Goodall）於上週辭世，享年91歲。她生前錄製的Netflix節目片段近日公開，內容提到她希望將一些不喜歡的政治人物送上太空，包括美國總統川普（Donald Trump）、中國國家主席習近平（Xi Jinping）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）等，引發網路熱烈討論。

在Netflix推出的節目《最後一席話》（Famous Last Words，暫譯）中，珍古德與主持人佛查克（Brad Falchuk）進行了一場充滿幽默的訪談。當被問到是否有不喜歡的人時，她毫不避諱地表示，有一些人她希望能送上馬斯克（Elon Musk）的太空船，並巧妙地暗示馬斯克會是這趟旅程的「船長」。這段訪談片段在網路上迅速走紅，累積數千萬次觀看。

珍古德接著列出了她的「太空乘客名單」，其中包括川普以及支持他的部分人士、俄羅斯的普丁、中國國家主席習近平，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的極右翼政府。她幽默地表示，希望他們都能搭上這艘太空船，似乎在委婉地表達對某些政治領袖的不滿。這一言論引發了網友的熱烈討論與兩極反應，甚至有人懷疑影片是否經過人工智慧（AI）加工。

Netflix方面透露，這段訪談是在今年3月錄製，並遵循珍古德的意願，直到她去世後才公開。珍古德以幽默的方式評論時事的片段，展現了她獨特的個性，也讓人再次回憶起這位偉大科學家在研究與生活中留下的深遠影響。