國際

91歲珍古德過世　6月曾訪台鼓勵勿放棄前進希望

▲▼英國知名保育人士珍古德（Jane Goodall）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國知名保育人士珍古德（Jane Goodall）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

知名保育專家珍古德（Jane Goodall）於美國加州的巡迴演說途中，睡夢中安詳辭世，享壽91歲。她今年初曾獲美國「總統自由勳章」，並於6月訪台時坦言，自己時日不多，但仍希望用餘生激勵年輕人，尋找在動盪世界中的希望。

國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）透過社群平台Instagram宣布這則消息，並指出珍古德原定於洛杉磯演講，但未能完成最後的行程。作為動物行為學家，她以非凡的研究改變了科學界對靈長類的認知，同時也是環境保育的堅定倡議者，致力於保護地球的未來。

珍古德1934年出生於倫敦，自幼對動物懷有濃厚興趣，啟蒙於父親送她的一隻猩猩玩偶。1960年，她26歲時首次前往坦尚尼亞，開始研究黑猩猩行為，並發現牠們使用工具及展現複雜情感。她的研究突破了當時的科學框架，打破了人類與動物之間的界線，並成為全球關注的焦點。

除了研究工作，她還投入反對森林砍伐及推動青少年保育行動，如「根與芽」（Roots & Shoots）計畫，至今已拓展至75個國家。今年訪台時，她抱病接受專訪，談及保育及人工智慧等議題，並直言自己將人生奉獻給自然探索，期待在生命結束後邁向另一場偉大的冒險。

無懼政府關門！美股逆勢創新高　台積電ADR漲逾3％
快訊／珍古德博士辭世享壽91歲　研究所發文證實

