毒品交易糾紛鬧到變暗巷鬥毆　「藥頭中刀亡」2兇嫌掛彩均羈押禁見

▲男子陳炳男因買毒糾紛鬥毆造成藥頭喪命，自己頭部也掛彩，到案被羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北市有2派人馬6日中秋夜時在萬華區談判毒品買賣糾紛，進而當街互毆，涉嫌賣毒的劉姓男子胸口連中數刀，送醫後不治，涉嫌行兇的李姓男子與同夥陳男被警方循線逮捕，經檢方複訊後聲押禁見，台北地院8日晚間裁准，陳男的林姓女友則被請回。

檢警調查，本案起因疑為交易喪屍煙彈、買毒一方的42歲男子陳炳男、43歲男子李睿騰認為毒品純度不足、品質太差，約賣毒的49歲藥頭劉男談判，劉男找3名幫手作陪，雙方6日深夜11點多在北市萬華區昆明街的暗巷碰面，隨即互嗆叫囂，當街上演全武行。

▲涉嫌持刀刺死藥頭的李睿騰（左），到案被羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

幫陳男助陣的李男混亂中持水果刀連續猛刺劉男胸口，見劉男濺血倒地，眾人一哄而散，轄區萬華警分局龍山派出所獲報趕到，將失去意識的劉男送醫急救，但劉男仍傷重不治。

警方同步大範圍抓人，在昆明街、貴陽街與周邊停車場內，查獲李男、劉男與34歲林女身上沾染血跡，且李、陳2人負傷，以準現行犯逮捕3人，並於貴陽街路旁找到兇刀送驗，接著循線查獲死者劉男的2名幫手到案，依殺人、聚眾鬥毆與傷害等罪嫌一併送辦。

檢方昨漏夜複訊，以李男、陳男涉犯殺人重罪、犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，向北院聲請羈押禁見，法官8日開庭調查後裁准，同被聲押的林女被請回，檢警持續追查1名在逃共犯。