男子離奇亡！閨蜜領走7萬6　監視器錄到「這畫面」法官判無罪

▲閨蜜持男子提款卡領錢，8天之後男子被友人發現離奇死亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名洪姓男子被友人發現離奇死亡後，檢警發現陳姓女閨蜜早在8天前，就持其提款卡領走7萬6千元，陳女因此遭控涉嫌殺人及詐欺。但法院審理認為犯罪事證不足，詐欺罪部分判決無罪；至於殺人罪部分，檢方先前已不起訴處分。

根據判決書內容指出，被告陳女與洪姓男子是朋友關係，兩人分別承租彰化縣某處但不同房間，洪男於2022年2月7日被發現死亡，但檢警發現，陳女早在1月30日中午，就拿洪男的提款卡領走7萬6,000元。

雖然陳女坦承領錢，但堅決否認犯罪，聲稱是基於洪男生前的「委託及授權」，才去幫他領錢，但檢方認定陳女在洪男死亡後，未經其繼承人同意，擅自領取屬於遺產的存款，依《刑法》詐欺罪將將陳女起訴。

案經法院審理，根據檢方的檢驗報告書，記載洪男的「發現日期時間」為2月7日上午9點。起訴書提出以洪男自1月30日凌晨起未回覆親友訊息，來推測他於1月29日晚間已死亡，但法官認為「未回訊息」的原因很多，無法據此斷定死亡時間，因此陳女在30日中午領款時，洪男是否已死亡，仍有疑問。

判決書中指出，1月28日晚間的監視器畫面顯示，陳女與洪男還曾共乘機車返回租屋處，並互有往來，顯示兩人情誼深厚。此外，法官認為「提款卡密碼通常是經過本人告知才能取得」，陳女的行為有可能是出自友人生前的委託。

法院審理，檢方所提出的證據，無法證明陳女在領款時「明知洪男已死亡」，既然犯罪構成要件不成立，且根據「罪證有疑，利於被告」的無罪推定原則，不能僅因領款行為發生在死者被發現之前，就推定她犯罪，詐欺罪嫌不足，判決無罪。

