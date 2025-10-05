　
社會焦點

看似不像本地人...草屯警關懷尋路民眾聞到K味　起獲喪屍煙彈

▲草屯警方關懷開車尋路民眾時卻聞出K味，當場查獲喪屍菸彈、安毒。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯警方關懷開車尋路民眾時卻聞出K味，當場查獲喪屍菸彈、安毒。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子日前自外地開車赴南投草屯鎮，巡邏員警發現其似乎正在尋找其他住戶、上前關懷詢問，意外聞到黃男身上有濃厚的K他命異味，進一步查驗搜索其座車後，起出安非他命、依托咪酯、K他命等毒品及器具，當場依涉嫌違反《毒品危害防制條例》逮捕、移送。

日前執行巡邏勤務時，發現1部租賃小客車駛入土城里集會所前廣場停放，郭所長見駕駛人與乘客均非在地居民且似乎在尋找其他住戶，因此上前關懷詢問，意外發現黃姓駕駛身上有濃厚K他命味道，盤查詢問後主動交付1枚菸彈，經現場初驗竟呈現依托咪酯陽性反應，進而實施附帶搜索，在其車內查獲安非他命、依托咪酯、K他命等毒品及器具，當場依涉嫌違反毒品危害防制條例逮捕、移送。

▲草屯警方關懷開車尋路民眾時卻聞出K味，當場查獲喪屍菸彈、安毒。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警方關懷開車尋路民眾時卻聞出K味，當場查獲喪屍菸彈、安毒。（圖／記者高堂堯翻攝）

草屯警分局指出，豐城派出所日前接獲轄內居民反映，有陌生人士經常出沒社區並疑似持有毒品，因此加強轄區巡邏及訪查；該所所長郭俊呈、警員姚東洋當天執行巡邏勤務時，行經土城里集會所前廣場，發現1部租賃小客車正駛入並停車，駕駛人隨後下車、貌似欲尋找當地住戶。

▲草屯警方關懷開車尋路民眾時卻聞出K味，當場查獲喪屍菸彈、安毒。（圖／記者高堂堯翻攝）

郭俊呈見狀上前關懷詢問，談話間竟聞到對方身上有濃厚的異味，判斷可能有吸食K他命，進一步盤查後，得知該名駕駛為黃姓男子，黃男也主動交付身上的1枚菸彈，同車乘客則是一邊喝著手搖飲、故作鎮靜；警方經當場初驗，該枚菸彈呈現依托咪酯陽性反應，隨即通知所內員警支援，以涉嫌違反《毒品危害防制條例》現行犯將其逮捕並實施附帶搜索，於其座車內查獲安非他命1包(1.59克)、K他命1罐(24.09克)、依托咪酯菸彈7顆、毒咖啡包10包、安非他命吸食器、菸彈盒、分裝袋、電子秤、K盤等毒品及器具，全案移送南投地檢署偵辦。

10/04 全台詐欺最新數據

毒駕遇警緊張頻回頭　警圍捕逮通緝犯

毒駕遇警緊張頻回頭　警圍捕逮通緝犯

東港警分局員警3日晚巡邏時，發現一輛自小客車駕駛因身旁有警車而頻頻回頭注意，行車方向搖擺不定，隨後又未打燈左轉，立刻上前攔查時，駕駛竟加速逃逸，最後逃進死巷遭警民合力圍捕，當場逮獲柯姓通緝犯與邱姓毒駕駕駛，並查扣逾百公克安非他命，訊後分別依法送辦、押解歸案。

苗栗隨機砍人傷3人　高大成斷言再犯率高

苗栗隨機砍人傷3人　高大成斷言再犯率高

地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手

地方媽媽遭投資詐騙　面交60萬誘出車手

自栽大麻狂長130株　他嚇到自首

自栽大麻狂長130株　他嚇到自首

疑毒駕連撞11輛車　車內查獲「喪屍毒」

疑毒駕連撞11輛車　車內查獲「喪屍毒」

