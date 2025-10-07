　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

▲▼嫌棄毒品太爛相約談判，他慘被刺中心臟慘死。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌棄毒品太爛相約談判，他遭刺中心臟慘死。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中秋節晚間11時許，北市萬華區發生命案。兩派人馬相約昆明街談判破裂，其中一人竟持刀朝對方砍殺，導致一名男子當場被刺身亡，警方逮捕涉嫌殺人的主嫌還有在旁的情侶檔，初步了解是因為「喪屍煙彈」純度惹禍。

警方調查，42歲的陳姓男子與另名54歲的陳姓男子日前進行俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯買賣，42歲陳男認為純度不佳，雙方約在中秋節晚間11時許於萬華區昆明街談判。

陳男與其女友找來43歲的李姓男子助陣，54歲的陳男則找來49歲的劉姓男子等3人助陣，雙方談判未果當場大打出手，過程中李持水果刀朝劉攻擊，導致劉心臟中刀，當場沒有呼吸心跳。

一夥人見事情鬧大，在劉姓男子被刺倒地後即一哄而散，警方獲報後到場，發現劉已經明顯死亡，當下立刻調閱監視器鎖定逃逸嫌犯，也在附近停車場找到沾滿血跡的李姓犯嫌等3人，依照殺人現行犯逮捕。

警方也在貴陽街口找到一把水果刀，列為行兇證物，同步找來劉姓死者的其他朋友，目前查獲54歲陳、55歲的屠姓男子到案，還有一名蘇姓犯嫌在逃，目前依照殺人、聚眾鬥毆以及傷害等罪嫌方向偵辦。另外，由於雙方因毒品純度問題引發糾紛，警方也將朝毒品方向追查，釐清是否有其他毒梟涉入其中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／民進黨選對會拍板　2縣市長人選出爐
北捷踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」　全身貴氣行頭曝光
賴清德現身「挖土機超人」靈堂　張善政致上10萬慰問金：一輩子
揪看日出！無照猴撞死朋友　16歲少年缺席「竟是早墜谷」
17歲少年遭朋友撞死！　爸悲：兒是乖孩子
快訊／流感增16死！　5歲女童發病10天亡
快訊／踹飛白髮婦　台大高材生首度出面了
「兄弟姊妹特留分」害慘一票人！　專家點名「1情況」最棘手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

花蓮救災返程時遇合唱超人　以卑南族部落歌謠照亮光復

灰鸚鵡被誤認成鴿子　牠下秒學叫聲好聰明

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

柯文哲：小沈給的是藍白合建議　批檢「用1個簡訊編故事」

賴清德現身挖土機超人靈堂！張善政致上10萬慰問金：一輩子感念他

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨「一身三宅一生」現身　全身貴氣行頭曝光

揪車聚看日出！無照猴開車撞死人　16歲少年缺席「竟是趕路墜谷」

喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

上山還行動電源遇劫…17歲少年遭無照猴撞死！　爸悲：兒是乖孩子

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身：重來一次也會保護自己

工程師寫程式掃演唱會門票判刑　法官斥：侵害大眾藝文權益

雲林「智慧化養鵝場」大火！3禽舍全毀2千隻鵝燒死　損失千萬

台南海安路爆酒後衝突　「少年大尾喔」45歲醉大叔毆19歲男

羅智強政見會喊話：2026藍執政縣市席次減少　將辭黨主席負責

沖繩市長強吻女職員拒下台　反喊解散議會「辭職就等於承認」

馬太鞍溪災後「報廢車慰助金」即起申請　每輛最高領5萬元

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

「電梯裡的黃金視角」　AI驅動次世代廣告革命

屠殺忘不掉！哈瑪斯殺18歲少女逼直播　爸抱著女兒屍體滿手鮮血

連假去烏來老街「7點就關門」他嘆沒落了！網曝2原因：很正常

【一關燈就露餡】父子倆超專心看書？媽媽一看就知道有問題！

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

黃子佼涉肇逃稱沒感覺撞到　疑副駕回頭看畫面曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

即／高雄嚴重工安意外　女死亡男斷腿

更多熱門

相關新聞

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

攜手東森購物送暖花東！　陳瑩中秋贈災區月餅、雞精

颱風樺加沙重創東部，花蓮與台東多處受災，山區交通中斷、通訊受阻，災民生活受到嚴重影響。為在中秋節前夕傳遞溫暖與祝福，民進黨立委陳瑩媒合東森購物與華陀扶元堂共同送暖，分別送台東海端鄉災區320份吳寶春月餅和花蓮光復鄉災區捐贈600盒黑蜆滴雞精，以實際行動關懷災後居民。

踹飛逼讓坐白髮婦！年輕人中秋連假低調到案

踹飛逼讓坐白髮婦！年輕人中秋連假低調到案

62歲啃老男不滿母烤肉過節　持刀揚言砍全家

62歲啃老男不滿母烤肉過節　持刀揚言砍全家

何如芸微波蛋黃酥「後面砰砰巨響」！

何如芸微波蛋黃酥「後面砰砰巨響」！

月老生日逢中秋！北京「脫單」最靈神廟

月老生日逢中秋！北京「脫單」最靈神廟

關鍵字：

喪屍煙彈中秋節殺人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面