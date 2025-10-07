喪屍煙彈純度不佳...相約中秋夜談判　助陣的心臟遭刺身亡

▲嫌棄毒品太爛相約談判，他遭刺中心臟慘死。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

中秋節晚間11時許，北市萬華區發生命案。兩派人馬相約昆明街談判破裂，其中一人竟持刀朝對方砍殺，導致一名男子當場被刺身亡，警方逮捕涉嫌殺人的主嫌還有在旁的情侶檔，初步了解是因為「喪屍煙彈」純度惹禍。

警方調查，42歲的陳姓男子與另名54歲的陳姓男子日前進行俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯買賣，42歲陳男認為純度不佳，雙方約在中秋節晚間11時許於萬華區昆明街談判。

陳男與其女友找來43歲的李姓男子助陣，54歲的陳男則找來49歲的劉姓男子等3人助陣，雙方談判未果當場大打出手，過程中李持水果刀朝劉攻擊，導致劉心臟中刀，當場沒有呼吸心跳。

一夥人見事情鬧大，在劉姓男子被刺倒地後即一哄而散，警方獲報後到場，發現劉已經明顯死亡，當下立刻調閱監視器鎖定逃逸嫌犯，也在附近停車場找到沾滿血跡的李姓犯嫌等3人，依照殺人現行犯逮捕。

警方也在貴陽街口找到一把水果刀，列為行兇證物，同步找來劉姓死者的其他朋友，目前查獲54歲陳、55歲的屠姓男子到案，還有一名蘇姓犯嫌在逃，目前依照殺人、聚眾鬥毆以及傷害等罪嫌方向偵辦。另外，由於雙方因毒品純度問題引發糾紛，警方也將朝毒品方向追查，釐清是否有其他毒梟涉入其中。