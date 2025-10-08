詐欺機房冒用個資洗錢！台南警攻堅還抄出毒品　5罪移送法辦

▲台南市刑大與刑事局聯手破獲詐欺機房，現場查扣現金、毒品與多項犯罪工具。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊與刑事局電偵大隊共組專案小組，鎖定國內虛擬貨幣交易所人頭帳戶異常活動，經大數據分析與長期監控，成功在嘉義市西區查獲詐欺集團機房，緝獲王姓、蔡姓犯嫌及陳姓機房管理者及贓證物、毒品，偵訊後將全案移送法辦。

專案小組指出，該集團假借民間借貸公司名義，以「小額放款」為誘餌，鎖定資金短缺或信用不良的民眾，以小額借貸為由，藉機誘騙蒐集、竊取個資，再利用交易所未臨櫃驗證漏洞，大量註冊人頭帳號，協助上游詐團以虛擬貨幣洗錢及詐騙。初步清查，已有14人以上受害。

警方於攻堅行動中逮捕27歲王姓、30歲蔡姓犯嫌及36歲陳姓機房管理者，現場起獲電腦主機8組、點鈔機1台、監視器主機2組、現金新台幣7萬5000元、隨身碟3支、第二級毒品梅錠103顆、手機5支與相關犯罪工具，全案依涉犯《刑法》詐欺、偽造文書罪、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《個資法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

警 初步調查，王嫌等人皆無幫派背景，陳嫌係金主，負責指揮集團運作，涉毒品、重利等案，經檢察官裁定以20萬元交保。王嫌係機房成員，負責詐騙被害人提供個資，涉毒品案，3萬元交保。蔡嫌係機房成員，負責協助帳號建立及洗錢流程，涉詐欺、洗錢、毒品等案，6萬元交保。

警方目前清查共12名被害人，均遭詐騙集團以假親友、假投資方式誘騙提供個資註冊虛擬貨幣交易所帳號。其中2名被害人帳戶遭用於假投資詐騙，集團以「超商代碼繳費」方式引導入金至詐騙錢包地址，造成財損共新台幣11萬6000元。

警方查扣之麥克風設備，即為詐騙集團利用變聲技術行騙的重要工具。詐騙手法創新，該集團運用AI變聲軟體，男性成員假冒甜美女聲，在網路上誘騙男性網友或長輩，以噓寒問暖取得信任後，藉口「家人過世」、「生病需借款」騙取金錢。台南刑大指出，人工智慧「深偽（Deepfake）」技術可用於聲音、影像合成，常被不法人士濫用於假訊息、假影音製作及詐騙手法中，增加犯罪擬真度，使民眾難辨真偽。





台南刑警大隊長李宏倫表示，AI「深偽」技術已被不法份子濫用於假訊息與詐欺手法中，民眾應提高警覺，不法分子利用「換臉」、「變聲」等方式進行詐騙，民眾務必提高警覺，凡遇網友借錢、投資邀約或可疑語音、影像，應多方查證、切勿輕信。若接獲可疑訊息，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」求證，以免成為AI詐團的獵物。