　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲高雄一名人妻教師與同校主任陷入不倫戀情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名人妻國小教師小潔（化名），與同校會計室主任阿彬（化名）陷入不倫戀情，不僅多次進出摩鐵纏綿，還互傳私密照片及露骨情話。小潔丈夫阿威（化名）發現後崩潰提告，求償80萬元。地方法院審理後，認定阿彬早知對方已婚仍介入婚姻，侵害配偶權情節重大，判賠阿威新臺幣30萬元，全案仍可上訴。

▌師生戀變不倫　互稱老公老婆、露骨訊息曝光

判決指出，小潔與丈夫阿威於民國95年結婚，育有兩名子女。豈料小潔在任教的國小中，與會計室主任阿彬發展出不正當關係。兩人關係始於111年12月，小潔不僅主動擁抱阿彬示愛，更多次相約進入汽車旅館、精品旅館等地發生性關係。

最誇張的是，小潔還傳送私密處照片給阿彬，兩人對話中以「老公」、「老婆」互稱，小潔更發送訊息稱「老公加油，鼻要太累〜明天換我騎你，可是我體力不好，只能騎一小段，人家好害羞喔」、「想到可以看到老公都濕濕的了」，阿彬則回應「親親」、「流口水」、「愛你」等語，互動親暱如熱戀情侶。

▌正宮機警翻查手機　調情紀錄全數曝光

事發於112年10月，阿彬的配偶阿芳（化名）發現丈夫手機中與小潔的親密對話，當場拆穿。她甚至偽裝成丈夫發訊息試探，小潔見狀驚慌回覆「嚇死人了」、「先不傳」，不倫情因此曝光。事後，小潔亦遭阿芳提告，法院已判賠30萬元確定。

▌法院認定阿彬早知對方已婚　惡意介入婚姻關係

雖然阿彬辯稱自己不知小潔已婚，並指出小潔對外以單身自居、與其他男同事往來頻繁。但法院審理後不採信此說法，認為證人學校人事主任出庭證稱，小潔曾多次申請子女教育補助，阿彬明顯參與經手，且辦公室閒聊中常談論家庭狀況，阿彬不可能不知小潔婚姻狀況。

法院指出，阿彬為成年人且具高學歷，與小潔為同事關係，又負責處理家庭相關補助業務，顯然在交往初期即知小潔為有配偶之人。再加上雙方多次過從甚密、傳送親密訊息與不雅照片，行為已嚴重逾越一般同事分際，構成對原告配偶權之重大侵害。

▌精神痛苦不全來自不倫　賠償金額酌定30萬元

原告阿威在訴訟中指出因妻子出軌導致自己患上恐慌症。然而，法官調閱其醫療紀錄後發現，恐慌症發病時間早於不倫戀揭發，與家庭債務及母喪壓力有關，與本案關聯性不足。

考量阿彬月薪7.5萬元、阿威約4.5萬元，雙方經濟能力有差距，且不倫行為長達近一年，最終法院認定阿彬應負精神慰撫金責任，但金額以30萬元為宜，逾額部分不予支持。該判決得聲請假執行，阿彬若提供相當擔保則可免執行。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
顏正國最後對話曝！　好友淚崩揭他遺願
快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光
顏正國罹癌病逝！醫師大推「這類型飲食」：肺癌風險降35％
獨／顏正國生前賽車節揮旗　理事長曝「那句話」引淚崩
「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘一度求救...遭深埋死
遊客餵太多了！　草泥馬吃撐當場倒地「翻白眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘一度求救　遭埋3m深亡

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮「遺憾」反擊：再抹黑就告

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

專車突拋錨「數十學生困車上」　桃警急開調撥車道疏導

「時速149改成151」硬要重罰再扣牌　國道警惡整飆仔反被判刑

夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

台南機車與混凝土車擦撞卡車底！女騎士倒地骨折逃死劫

機捷驚見低級旅客！月台囂張抽菸嚼檳榔　拒聽勸還攻擊站務員

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘一度求救　遭埋3m深亡

女兒控宮廟詐1.6億害死代書媽！紫靈宮「遺憾」反擊：再抹黑就告

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

獨／網軍總司令逃柬被擄！賣慘向被害人求救　丁寧親弟怒批無恥

快訊／砂石場遺體證實為失聯闆娘　光復洪災釀19死5失聯157傷

專車突拋錨「數十學生困車上」　桃警急開調撥車道疏導

「時速149改成151」硬要重罰再扣牌　國道警惡整飆仔反被判刑

夜衝抓紅蟳變失蹤案！雲林男受困消波塊　警廣播尋人救回

台南機車與混凝土車擦撞卡車底！女騎士倒地骨折逃死劫

機捷驚見低級旅客！月台囂張抽菸嚼檳榔　拒聽勸還攻擊站務員

楊祐寧被問衝第4胎：小孩真的很好，鼓勵多生！　蔡思韵變「地表最恐怖孕婦」

初孟軒配對徐鈞浩…樹林結婚「女星證婚被甜翻」　牽手放閃照曝光

獨／最後對話曝！顏正國堅強報平安　好友聽語音當場淚崩揭他遺願

3歲童「昏睡、走路不穩」險出事　竟是糊塗媽將成人藥剖半餵

楊月娥憶亡父「罹肺腺癌只撐9個月」　悲揭他摔菸畫面：害死我了

快訊／還不知道自己叫「半獸人」　法瑞德來台打球條件曝光

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

金片子大賽入圍出爐！《抓耙仔》狂掃5項提名　小薰、鄭又菲爭最佳女演員

高鐵揪看災難片《96分鐘》　陳世凱：緊張刺激留在電影院

獨／抱病也要圓夢！顏正國賽車節揮旗　理事長曝「那句話」引淚崩

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

涉虐網紅爸2歲愛女　幼兒園交出關鍵影片

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

身分初步確認！　家屬認屍「砂石場老闆娘」

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

吊車大王助怪手挖到闆娘　特搜開鏟3.5hrs終見遺體

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告

更多熱門

相關新聞

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

消失一小時竟被定位在「益民商圈」？一名女網友替朋友發文，表示朋友焦急求助，稱男友外出行程交代模糊、訊息不回，最後定位顯示在台中知名的益民商圈，「是有什麼東西嗎？」結果底下網友直言不妙，「那邊很多鳳樓可以上去」、「檢查套套庫存」；內行更坦言「樓上水很深」。

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

教師身心調適假雙十節起實施　教育部：代課鐘點費由政府支出

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

關鍵字：

高雄人妻出軌偷吃教師

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面