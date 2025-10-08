高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

▲高雄一名人妻教師與同校主任陷入不倫戀情。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

高雄一名人妻國小教師小潔（化名），與同校會計室主任阿彬（化名）陷入不倫戀情，不僅多次進出摩鐵纏綿，還互傳私密照片及露骨情話。小潔丈夫阿威（化名）發現後崩潰提告，求償80萬元。地方法院審理後，認定阿彬早知對方已婚仍介入婚姻，侵害配偶權情節重大，判賠阿威新臺幣30萬元，全案仍可上訴。

▌師生戀變不倫 互稱老公老婆、露骨訊息曝光

判決指出，小潔與丈夫阿威於民國95年結婚，育有兩名子女。豈料小潔在任教的國小中，與會計室主任阿彬發展出不正當關係。兩人關係始於111年12月，小潔不僅主動擁抱阿彬示愛，更多次相約進入汽車旅館、精品旅館等地發生性關係。

最誇張的是，小潔還傳送私密處照片給阿彬，兩人對話中以「老公」、「老婆」互稱，小潔更發送訊息稱「老公加油，鼻要太累〜明天換我騎你，可是我體力不好，只能騎一小段，人家好害羞喔」、「想到可以看到老公都濕濕的了」，阿彬則回應「親親」、「流口水」、「愛你」等語，互動親暱如熱戀情侶。

▌正宮機警翻查手機 調情紀錄全數曝光

事發於112年10月，阿彬的配偶阿芳（化名）發現丈夫手機中與小潔的親密對話，當場拆穿。她甚至偽裝成丈夫發訊息試探，小潔見狀驚慌回覆「嚇死人了」、「先不傳」，不倫情因此曝光。事後，小潔亦遭阿芳提告，法院已判賠30萬元確定。

▌法院認定阿彬早知對方已婚 惡意介入婚姻關係

雖然阿彬辯稱自己不知小潔已婚，並指出小潔對外以單身自居、與其他男同事往來頻繁。但法院審理後不採信此說法，認為證人學校人事主任出庭證稱，小潔曾多次申請子女教育補助，阿彬明顯參與經手，且辦公室閒聊中常談論家庭狀況，阿彬不可能不知小潔婚姻狀況。

法院指出，阿彬為成年人且具高學歷，與小潔為同事關係，又負責處理家庭相關補助業務，顯然在交往初期即知小潔為有配偶之人。再加上雙方多次過從甚密、傳送親密訊息與不雅照片，行為已嚴重逾越一般同事分際，構成對原告配偶權之重大侵害。

▌精神痛苦不全來自不倫 賠償金額酌定30萬元

原告阿威在訴訟中指出因妻子出軌導致自己患上恐慌症。然而，法官調閱其醫療紀錄後發現，恐慌症發病時間早於不倫戀揭發，與家庭債務及母喪壓力有關，與本案關聯性不足。

考量阿彬月薪7.5萬元、阿威約4.5萬元，雙方經濟能力有差距，且不倫行為長達近一年，最終法院認定阿彬應負精神慰撫金責任，但金額以30萬元為宜，逾額部分不予支持。該判決得聲請假執行，阿彬若提供相當擔保則可免執行。