消失1小時！男友「定位知名1商圈」　一票人勸分手：黑洞水很深

▲原PO透露，朋友的男友定位在益民商圈，卻遲遲聯絡不上人。（示意圖／記者陳筱惠攝）



網搜小組／劉維榛報導

消失一小時竟被定位在「益民商圈」？一名女網友替朋友發文，表示朋友焦急求助，稱男友外出行程交代模糊、訊息不回，最後定位顯示在台中知名的益民商圈，「是有什麼東西嗎？」結果底下網友直言不妙，「那邊很多鳳樓可以上去」、「檢查套套庫存」；內行更坦言「樓上水很深」。

一名女網友在Threads表示，朋友向她求助，說男友已經消失一個小時，且出門行程交代模糊，最後發現定位在台中知名的「益民商圈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於原PO也不清楚益民商圈有什麼據點，於是好奇向脆友求問，是有什麼地方會讓男生待超過1小時呢？

底下網友紛紛炸鍋回應，「晚上幫他檢查一下（保險套）庫存」、「益民商圈樓上...泰國、越南、台灣都有，價碼3000~6000元」、「半套或全套吧」、「看看是不是位置不在一樓，那邊很多鳳樓可以上去」、「一定是偷吃了」、「這裡有黑洞，很深...水很深」、「有來自國外的炒飯可以吃」、「跑去排毒啦」。

留言串中，也釣出內行回應，「以前我租房在益民樓上，隔壁全部是東南亞女生出入，時常會有看起來不是住在那邊的中年男子邊看手機邊找門牌，監視器還全部都對著某幾戶門口，懂了吧？這邊只有警察不清楚，一般人都知道在搞什麼鬼」。

有人則直言，「消失1時還好吧？你朋友這樣緊迫盯人有點恐怖」、「為什麼要交代行程？為什麼定位人家，不覺得你朋友有點嚇人嗎？交往而已，還要監控人家的行蹤」、「真的要偷吃10分鐘都可以，情侶間如果沒有信任，真的可以不要這樣內耗自己」、「建議就分手好了，還要查定位，已到極度不信任，再交往下去也無意義」。

事實上，「益民一中商圈」於2010年興建完成，一度號稱要複製一中街，但後續傳出租金高昂招商不利，大型店家進不來，中小店家也失去信心。因此，益民商圈氣場、人流全失，房價和租金都下跌，也讓不少娃娃機店逆勢進駐，幾乎整個商圈都是娃娃機店，至少35間店面從早到晚都只有娃娃機的霓虹閃爍。

《ETtoday新聞雲》記者最近也實際走訪，白天的時間商圈內的垃圾尚未收走，供人休息的座位上有飲料、有菸蒂，這些在周邊居民、店家也曾反映過，在地房仲郭先生直言，「其實那邊還是有人潮，約下午兩點過後，就形成『暗光鳥』生活圈。」