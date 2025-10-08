　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

▲▼ 爆團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲許采蓁爆賴瑞隆團隊成員涉「美濃大峽谷」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

國民黨立委柯志恩與市議會國民黨團7日召開記者會，議員許采蓁爆料，美濃大峽谷案其中一位地主，其實是民進黨全國黨代表、同時也是立委賴瑞隆團隊成員，開嗆「金鐘獎應該頒給賴瑞隆！」而賴瑞隆今日也委請律師提告柯志恩與許采蓁造謠抹黑。許采蓁表示，「對於外界的質疑，不想要正面說明，只想要用訴訟的方式，堵住外界的嘴，是最不負責任的做法」。

▲▼ 爆團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告！。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國民黨立委柯志恩與市議會國民黨團7日召開記者會。（圖／記者賴文萱翻攝）

美濃大峽谷案持續延燒，許采蓁昨日踢爆，根據報導與地籍資料，周姓被告公司地址與美濃成功段88、89號地主相同，現場坑深達18公尺，相當於五、六層樓高，地主的妻子正是旗山永和里里長，她長期穿著賴瑞隆背心輔選、出席地方活動，賴瑞隆本人還在她的社群留言感謝。

許采蓁質疑，賴瑞隆在高喊「守護美濃」與「打擊不肖砂石業者」的同時，卻對身邊人疑似涉案卻裝聾作啞，這才是真正的同流合污。

▼遭爆涉「美濃大峽谷」，賴瑞隆透過律師，與旗山區永和里里長周銹玉共同提告。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 遭爆涉「美濃大峽谷」，賴瑞隆及旗山區永和里里長周銹玉提告。（圖／記者吳世龍攝）

立委賴瑞隆對此嚴正駁斥，強調他與國民黨指涉的地主及全國黨代表完全不認識、毫無關聯，痛批柯志恩與許采蓁為了選舉，採取惡質抹黑、散播不實指控的手段。為遏止造謠與抹黑風氣，他今日已正式委請律師向柯志恩、許采蓁提告，以訟止謗、以正視聽。

對於爆料遭提告，許采蓁回嗆歡迎來告！賴瑞隆委員是民選的立法委員，更是準備挑戰高雄市長的民進黨熱門人選。對於外界的質疑，不想要正面說明，只想要用訴訟的方式，堵住外界的嘴，是最不負責任的做法。

▲▼ 遭爆涉「美濃大峽谷」，賴瑞隆及旗山區永和里里長周銹玉提告。（圖／記者吳世龍攝）

她也呼籲賴瑞隆委員，與其提告，不如好好說明外界的質疑，才是真的對得起高雄市民的做法，把選區顧好才是更上一層樓最好基礎。

另外，許采蓁也狠酸，2015年賴瑞隆委員在臉書說要全力推動協助讓大坪頂成為高雄休閒區，結果大坪頂沒有成為高雄休閒新亮點，最新的亮點反而是保護區山頭被挖，拿來堆成柏油山！這樣的賴委員怎麼選市長？

