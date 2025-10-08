　
政治

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

▲黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委黃捷歡迎輝達轉向「萬事俱備」的高雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、T18基地做為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。對此，民進黨高雄立委黃捷今（8日）點出「高雄的優勢」強調，機會是留給準備好的人，高雄萬事俱備，只待輝達東風啟航，歡迎輝達來高雄，一定不會後悔！

黃捷表示，輝達（NVIDIA）總部落腳北士科卡關，陳其邁市長今日誠摯邀請「高市府會拿出更優惠條件爭取 ，如果NVIDIA在台北碰到阻礙，到高雄也是不錯的選擇」。

黃捷指出，高雄不缺土地、水電、人才與基礎建設。台積電2奈米廠目前進度超前，也有望擴建P6廠引進最先進A14製程 ，AMD、IBM、思科等國際企業也在亞灣設立軟體及研發中心，使亞灣區成為南台灣軟體與數位服務核心聚落。

黃捷指出，再加上交通網絡便捷，機場、港灣、捷運、輕軌一應俱全，周邊生活機能完善，熱絡的演唱會經濟和豐富的夜市美食更展現城市活力。

黃捷說，最重要的是，陳市府團隊以行政效率與施政魄力著稱，讓企業投資高雄、深耕高雄，絕對安心無虞。

最後，黃捷強調，機會是留給準備好的人，而高雄早已準備好了！歡迎輝達來高雄，一定不會後悔！

▼輝達落腳北士科因土地取得問題進度嚴重卡關，向經濟部求救。（圖／記者項瀚攝）

▲▼ 輝達,新光,北士科 。（圖／記者項瀚攝）

10/07 全台詐欺最新數據

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回覆

輝達（NVIDIA）進駐北士科T17、T18用地爭議難解，經濟部今（8）日發出4點聲明，並證實接獲輝達公司委託，盤點包含台北市在內、符合需求之土地，並於10月24日前回覆輝達公司。經濟部將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

廢棄物場藏非法跨國輸出鏈　白喬茵批市府輕放

民眾黨要蔣萬安負責輝達總部卡關　北市府這樣說

民眾黨要蔣萬安負責輝達總部卡關　北市府這樣說

AI教主黃仁勳 OpenAI一兆神預言

AI教主黃仁勳 OpenAI一兆神預言

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

賴瑞隆捲美濃大峽谷提告　許采蓁嗆：歡迎

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

