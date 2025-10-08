輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

▲民進黨立委黃捷歡迎輝達轉向「萬事俱備」的高雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、T18基地做為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。對此，民進黨高雄立委黃捷今（8日）點出「高雄的優勢」強調，機會是留給準備好的人，高雄萬事俱備，只待輝達東風啟航，歡迎輝達來高雄，一定不會後悔！

黃捷表示，輝達（NVIDIA）總部落腳北士科卡關，陳其邁市長今日誠摯邀請「高市府會拿出更優惠條件爭取 ，如果NVIDIA在台北碰到阻礙，到高雄也是不錯的選擇」。

黃捷指出，高雄不缺土地、水電、人才與基礎建設。台積電2奈米廠目前進度超前，也有望擴建P6廠引進最先進A14製程 ，AMD、IBM、思科等國際企業也在亞灣設立軟體及研發中心，使亞灣區成為南台灣軟體與數位服務核心聚落。

黃捷指出，再加上交通網絡便捷，機場、港灣、捷運、輕軌一應俱全，周邊生活機能完善，熱絡的演唱會經濟和豐富的夜市美食更展現城市活力。

黃捷說，最重要的是，陳市府團隊以行政效率與施政魄力著稱，讓企業投資高雄、深耕高雄，絕對安心無虞。

最後，黃捷強調，機會是留給準備好的人，而高雄早已準備好了！歡迎輝達來高雄，一定不會後悔！

▼輝達落腳北士科因土地取得問題進度嚴重卡關，向經濟部求救。（圖／記者項瀚攝）