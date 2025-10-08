16監視器畫面曝！涉虐網紅爸2歲愛女　幼兒園主動交出關鍵影片

▲蔡淑君貼出園方16台監視器的畫面與位置。（圖／翻攝自Facebook／蔡淑君 ）

記者陸運陞、劉人豪／新北報導

新北市林口某間雙語幼兒園遭爆虐童。擁有50萬粉絲的知名YouTuber今（8）日凌晨控訴，自己不到3歲的女兒，竟被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋。呂姓創辦人留言開戰，直呼「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」林口警方表示，園方主動聯繫，警方前往幼兒園搬走監視器主機，新北市議員蔡淑君公佈園方16台監視器的畫面與位置，強調「零容忍虐童霸凌事件」。

該名YouTuber在影片中指出，女兒最近夜裡常說夢話「不要打我的臉臉」。其他家長們表示，孩子清楚說出「老師貼了哪幾位小朋友的嘴」，還說「老師拍會痛痛的」；也有提到「哭哭或壞壞時會被帶去別的教室」、「哭或睡覺不閉眼睛會被貼嘴巴」。其他孩子近來也夜驚頻繁、睡覺會喊「不要弄我」，嘴角常有破皮狀況。

呂姓創辦人親上火線，留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」呂姓創辦人更無奈說道，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看...就是硬要弄，我是能怎樣？」林口警方表示，中午約11時許，園方主動聯繫，後續警方前往幼兒園搬走監視器主機。

蔡淑君於臉書發文指出，有關疑虐童案，已請相關單位說明處置作為，林口分局於10月7日，前往該幼兒園查訪後，已通報教育局、社會局、分局婦幼隊等相關單位，並完成線上通報社會安全網系統。分局已聯繫新北地檢署，並前往幼兒園備份現存所有監視影像及近1年任職的教保員與學生名冊。偵查隊已聯繫當事人，當事人與律師討論後已至分局報案，此案由偵查隊專責受理。蔡淑君也公開園方16台監視器的畫面位置，強調零容忍虐童霸凌事件，該校只有補習班立案，幼兒園部分未立案。