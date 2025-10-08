林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

擁有逾50萬粉絲的知名YouTuber今（8）日凌晨在頻道發布震撼影片，控訴自己未滿3歲的女兒在新北林口一間雙語幼兒園遭受不當對待，疑似被老師以封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至被關進「小黑屋」。今日下午該YouTuber與其他5名家長前往林口分局正式提告，控告園方及涉事教師涉嫌傷害、強制、妨害幼兒發育等罪，警方將會同教育局調查，釐清事發經過與責任歸屬。

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，說明確切狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

該YouTuber指出，今(2025)年年初讓女兒就讀一個月要價超過3萬元的雙語幼兒園，3月後女兒常在夜裡驚醒、說夢話「不要打我的臉臉」，詢問後也明確說出「不乖會被帶去沒有開燈的房間」。多名家長也反映，孩子稱「老師會貼哭哭小朋友的嘴」，甚至說「被帶去別的房間」或「不睡覺會被貼嘴巴」。有家長發現孩子嘴角破皮，睡夢中常驚叫「不要弄我」，懷疑遭受不當對待。

▲家長們集體控訴小孩被嘴巴貼膠帶、關小黑屋等不當對待。（圖／翻攝自YouTube，點圖放大）

YouTuber與班上其他7名家長寫聯合聲明書並交給園方後，園方發布聲明否認虐童指控，強調老師只是習慣把膠帶貼在手上「作為示範或威嚇」，從未貼過孩童嘴巴。至於關燈一事，園方稱是「為讓孩子冷靜」而短暫關燈數秒，並無所謂「小黑屋」。

新北市教育局表示，10月7日獲報後立即派員稽查，要求園方提供完整監視器畫面，並蒐集家長證詞。若查證屬實，涉事教師將依《兒童及少年福利與權益保障法》移送，最重可罰60萬元並列為不適任人員。由於該園以「補習班」名義立案，卻從事幼兒教育，已違反《幼兒教育及照顧法》，遭勒令停辦，並啟動退費與安置機制。

今天下午，該YouTuber與其他5名家長前往林口分局正式提告，控告園方及涉事教師涉嫌傷害、強制、妨害幼兒發育等罪，YouTuber無奈表示：「園方竟然比我們早來警察局，真的是非常荒唐，他們不知道我手上有一槍斃命的證據。」他說，警方已將每個孩童的案件分開立案，並將會同教育局展開深入調查，釐清事發經過與責任歸屬。