顏正國「上個月還在天津旅遊」　住院1周離世！他錯愕：太快了

▲顏正國離世。（圖／翻攝自臉書／顏正國，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

50歲男星「好小子」顏正國（7日）因肺腺癌辭世，享年50歲，讓許多影迷、藝人感到不捨。就有網友震驚表示，他上個月17日還在旅遊，結果人現在竟不在了；而不少鄉民也分享身邊類似的經驗，感嘆道「真的走得很快。」

一名網友在PTT發文驚呼，顏正國9月30日才入住亞東醫院，10月7日便傳出離世，前後僅一個禮拜，「9月17日他還在天津旅遊，跟粉絲報平安，完全沒有感覺的嗎？怎麼聽起來比胰臟癌更可怕。」

對此，不少鄉民表示，「我家對面的四期，大概快1年痛苦走了」、「家父也是癌末過世，一住院很快就走了」、「我爸也是清明節迴光返照，親戚以為好了，結果端午節就走了」、「我岳母是很喘、變瘦，驗出來四期，住院1個禮拜多就走了」、「人要走很快的，我前公司同事大腸癌末期住院一陣子，有天突然進公司跟大家聊天，看他氣色還不錯，以為療程順利，沒想到隔幾天就走了，回想起那天他講的一些話才驚覺，原來他是來跟大家道別的」。

多數網友直言，肺腺癌四期代表癌細胞已擴散，病情進展極快，「真的發現時多半來不及」；也有人感嘆，台灣人常把慢性咳嗽、過敏當成小問題，導致延誤就醫，「咳咳咳習以為常，一驗出來都太晚了」。

另外，衛福部國健署呼籲，應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應儘速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現有助於提高治療機會。