控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童！網紅爸氣到哭...教育局勒令停辦

▲家長們集體控訴小孩被嘴巴貼膠帶、關小黑屋等不當對待。（圖／翻攝自YouTube，點圖放大）

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

在YouTube上以開箱豪宅、網紅名人住宅走紅，擁有超過50萬粉絲的知名YouTuber，今（8）日凌晨突在頻道上發布一支震撼影片，控訴自己不到3歲的女兒在新北林口某雙語幼兒園遭受不當對待，包括被老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉、甚至被關「小黑屋」。影片曝光後引發譁然，新北市教育局緊急派員稽查，並依《兒童及少年福利與權益保障法》展開調查。

該名YouTuber在影片中指出，女兒最近夜裡常說夢話「不要打我的臉臉」。其他家長們表示，孩子清楚說出「老師貼了哪幾位小朋友的嘴」，還說「老師拍會痛痛的」；也有提到「哭哭或壞壞時會被帶去別的教室」、「哭或睡覺不閉眼睛會被貼嘴巴」。其他孩子近來也夜驚頻繁、睡覺會喊「不要弄我」，嘴角常有破皮狀況。

另一位證人則稱，曾親眼目睹老師把小孩拖到監視器死角，用膠帶黏嘴巴、打臉、打手，還把不睡覺的孩子拉出教室，讓他們獨自睡在走廊地板。他與其他受害學童家長前望學校討要說法，對方卻不願提供監視器畫面，A主任僅承認B老師會把膠帶貼在手上、威脅小孩「再哭就貼嘴巴」，但否認真的貼過。不過，多位孩子說法一致，指稱老師確實曾用膠帶封住他們的嘴。

▲幼兒園急忙發布聲明否認虐童。（圖／園方提供）

幼兒園隨後發布聲明否認虐童指控，強調老師因工作習慣會將膠帶貼在手上，但「沒有貼過孩童嘴巴」。至於關燈部分，園方解釋是「為讓小朋友冷靜下來，僅短暫關燈數秒，且當時所有孩子都在教室內」，絕無「小黑屋」情形。

新北市教育局表示，10月7日獲報後當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證。若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。

此外，教育局也指出，該園雖以「補習班」名義立案，但實際從事幼兒教保服務，違反《幼兒教育及照顧法》第51條，已勒令停辦，最重可罰30萬元。當局並要求園方啟動退費與安置機制，協助家長轉園，並提供心理輔導與關懷措施。