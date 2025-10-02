　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

▲▼民進黨立委林月琴召開「彰化虐童案大逆轉！調查結果從無違法到情節重大」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨立委林月琴召開「彰化虐童案大逆轉！調查結果從無違法到情節重大」記者會。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

彰化縣頂尖保進幼兒園爆發駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方不當管教行為短短10天內高達158次，造成至少6名幼童身心受創。孩子不僅私密處出現撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷症候群。家長悲痛表示，孩子曾恐懼地說，「學校有壞人，可不可以保護我？」，並詢問新學校的老師，「壞老師會變出來在這裡嗎？」「你會打我嗎？」甚至將施暴老師形容為殭屍、鬼和邪惡巫婆。

民進黨立委林月琴今（2日）上午偕同彰化縣議員許雅琳、靖娟基金會執行長許雅荏以及4名受害幼童家長代表召開「彰化虐童案大逆轉！調查結果從無違法到情節重大」記者會，並對本案提出四大訴求，包括：第一，明確園方後續處分：教育處應立即說明，是否將對涉案園所採取減招、停招、停辦或退出準公共化等處分，以確保兒童安全。第二，還給家長知情權：應儘速提供完整監視器畫面供家長閱覽，避免真相持續被隱匿。

第三，認定標準要一致：教育處須清楚交代委員會認定依據，並釐清為何前後結論差異甚大；第四，追究行政責任：對於教育處在調查過程中之怠惰、輕忽與程序不當，應全面檢討並究責，杜絕再度發生。

A爸爸表示，孩子就讀幼兒園不久後額頭出現大面積瘀青，當時雖然老師推說不知情，「我們仍選擇相信學校」，直到同年11月孩子私密處受傷，才驚覺不對勁，班上多名幼兒都有相同情況，老師卻總以「不知道」回應。孩子事後甚至在新學校觸景生情，才逐漸透露遭拉扯、被關廁所、甚至形容老師「像殭屍一樣恐怖」的經歷，如今仍需心理治療。

▼孩子害怕躲在桌子底下不敢說明案發過程。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲▼孩子害怕躲在桌子底下不敢說明案發過程。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲▼孩子害怕躲在桌子底下不敢說明案發過程。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

「這老師根本是個瘋子！」B媽媽心碎指出，孩子在園期間多次出現肛門紅腫、撕裂傷與額頭大面積瘀青，卻一再被老師以「助教處理」或「不知道耶」推託。孩子不僅拒絕上學、看到食物就作嘔，出現心因性發燒與夜間驚叫，還在治療過程中逐漸透露遭到拉扯、老師生氣更會抓頭撞牆、吃飯吃太慢頭被壓入水中，甚至被威脅「敢說就把眼睛鼻子挖掉」。

B媽媽說，事後也有其他小孩證實，曾看見她的孩子被關在廁所「扣住」，以及孩子曾經從學校回來膝蓋有被針刺進去的傷口。半年來，孩子罹患嚴重創傷症候群，懼怕外人，常躲在儲藏室、櫃子、桌下。原本轉學後完全忘記舊學校的事，但完全沒辦法像一般孩子一樣開心上學，經過治療才逐漸回憶起受虐經過，慢慢的教導他如何面對傷痛。

▼B家長提到，孩童去外科取出0.4公分的針。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲▼B家長今日提到孩童去外科取出0.4公分的針。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

▲▼B家長今日提到孩童去外科取出0.4公分的針。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

C媽媽表示，孩子自10月起出現排斥換尿布、洗澡時喊「屁屁痛」，到12月6日發現肛門紅腫破皮。起初以為只是普通屁屁疹，但直到12月17日看到其他家長的新聞才驚覺異常，調閱監視器卻沒有看見嚴重狀況。學校更換兩名老師後，孩子的學習狀況稍有好轉，但直到新學期轉到新學校後，小孩仍出現排斥上廁所、脫尿布恐慌等情形，只好暫緩戒尿布訓練，並安排心理諮商。

D爸爸指出，孩子自去年11月起出現強烈抗拒上學的情況，甚至哭喊「學校有壞人」，後來才逐漸透露遭遇，包括「被老師拉手撞牆」、「同學被關在廁所」、「頭被壓進水桶」等，情節與其他幼生的說法相符，已遠超出正常校園日常。

教育部國教署科長陳鉉淑會中回應，考慮受害家長權益，目前正訂定各地方政府處理受理民眾申請調閱監視畫面的注意事項，，最快10月底前會出來，也會參考行政程序法、各地方政府面臨的問題，兼顧維持家長權益和程序公正性。

▼彰化縣幼兒園問題大事紀。（圖／立委林月琴國會辦公室提供，點圖放大）

▲▼彰化縣幼兒園問題大事紀。（圖／立委林月琴國會辦公室提供）

10/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

