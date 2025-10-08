　
政治

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨選對會日前開選對會討論到台北市長候選人潛在人選時，點名社民黨台北市議員苗博雅，另外，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，也主動表達參選意願。至於另一被外界點名的綠委王世堅今（8日）受訪時表示，自己完全不考慮，我們黨人才濟濟啊。至於苗、吳二人誰更適合？王表示，苗博雅在邏輯思辨、議會質詢表現優異，對於市政可以立刻上手；吳怡農年輕、肯學，且從不口出惡言，是一個非常優秀的好青年，非常適合。

王世堅今出席民進黨中常會，會前接受媒體聯訪，對於媒體詢問，如何看待吳怡農有表態要爭取台北市長選戰？王世堅回應，吳怡農是非常適合、優秀的人才。所以他有表態爭取，我想各界都會非常支持他。選對會應該聽到了，也會慎重納入考慮。

至於是否考慮參選？王世堅連忙表示，自己完全不考慮。我們黨人才濟濟啊。媒體也追問，如何看待前立委高嘉瑜點名王世堅跟蔣萬安對決？王笑回，謝謝高嘉瑜的好意啦，「我謝謝她」，但選舉是要多方面、多角度來觀察嘛。

王世堅表示，高嘉瑜完全是基於過去是十幾二十年的老同事啦，在議會感情很融洽，於公於私都曾經合作過，基於這一點，她當然會表達說強烈支持他，謝謝高嘉瑜的好意。他強調，事實上黨有一定的規劃，有很多的人才正在評估當中，「但這絕對不是我」。

記者也詢問，認為苗博雅、吳怡農誰更適合參選？王世堅直言，兩個都很適合，苗博雅有苗博雅的優點，畢竟她在邏輯思辨、在台北市議會的表現，對市政瞭然於胸，可以立刻上手，駕輕就熟。

王世堅提到，吳怡農雖然沒有議會的經驗，但是他年輕、肯學，而且他在過去幾次的選舉表現都非常好，從來口不出惡言，對自己的要求、砥礪很深，是一個非常優秀的好青年，他非常適合。

10/07 全台詐欺最新數據

民進黨台北市長王世堅吳怡農苗博雅2026大選

