林國成拿「邁瑩大峽谷」質詢　綠批失言慣犯：民眾黨應道歉並懲處

▲民眾黨立委林國成使用不雅雙關語當質詢標的，民進黨要白營道歉並予以懲處。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委林國成近日針對高雄盜採砂石案質詢，出示的圖表卻寫著「邁瑩（音同賣淫）大峽谷」，內政部長劉世芳回應，勿污名化市長與立委，民進黨立委邱議瑩更痛斥林國成「羞辱女性」要求道歉。民進黨今（8日）表示，針對林國成一再失言，甚至在國會殿堂中使用不雅雙關語，昨日民進黨才剛譴責過民眾黨的言語暴力，今天林國成又在總質詢場合重蹈覆轍，持續以粗鄙言行取悅特定支持者，讓國會蒙羞，已經不適任立委，民眾黨應具體對林國成不斷地發言失當道歉，並對林國成委員做出制裁。

民進黨發言人吳崢表示，林國成在國會殿堂刻意運用網路坊間的雙關語進行政治攻擊，備詢官員善意提醒，卻反遭怒斥「我需要你來糾正？」不僅出口成髒，也再度展現對議事殿堂毫無尊重，這並非首次，卻一再發生，完全無視國會議員應有的自律與分寸，對社會造成極壞示範。

吳崢指出，今年7月林國成才因多次以三字經辱罵賴清德總統而道歉，但台灣民眾黨至今未有任何態度與作為，任其不思檢討反省，持續以粗鄙言行取悅特定支持者，讓國會蒙羞。

吳崢強調，這樣的立委已經不適合繼續擔任國家的國會議員，除了再次予以譴責外，更要求民眾黨具體對林國成不斷地發言失當道歉，並對林國成委員做出制裁。