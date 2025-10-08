高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　宮廟被撒冥紙

▲孫姓女代書的女兒出面控訴宮廟詐騙1.6億 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名孫姓女代書10月1日輕生，她的女兒出面控訴，表示母親是遭鳳山某宮廟聯手房產代銷業者詐騙上億，不過就在女兒開完記者會之後，這家宮廟被不明人士撒冥紙抗議，警方已介入調查。

56歲孫姓女代書的女兒在律師的陪同下，8日上午在母親的靈堂前召開記者會，表示自己母親在1日輕生，而母親留下的遺物當中有兩本筆記本，其中一本封面還寫「要上新聞」，家屬認為，母親是因為被鳳山某家宮廟聯手一名代銷公司業者合作，騙走了億元，才會選擇輕生，而母親被騙走的錢，還是母親與40多名親友一起集資。

▲記者會之後，這家被指控的宮廟就被人撒冥紙，目前警方正在追查涉案人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

孫姓死者的女兒說對方的手法，就是用感情以及家庭不順為藉口，要用投資幫兒女增福報，聯合投資代銷公司業者以投資菲律賓的一起興建養生村案子，一股約400萬，母親找來40多位親友來投資，結果對方沒有按月還款，導致母親被人追債，造成貸款、賣車，房子被法拍，最後母親受不了選擇輕生。整起案件在今年7月7日曾經向鼓山分局報案，控告宮廟詐騙，現在全案還在偵辦當中。

不過就在孫姓死者的女兒開完記者會之後，這家被指控的宮廟突然被好幾名不明人士闖入撒冥紙，就在員警抵達之後，不明人士已經離開，而這兩者之間有沒有關係，鳳山分局現在也在查辦釐清當中，這些人撒冥紙的身分及意圖。

