　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、葉品辰／高雄報導

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，農地被挖出深達12公尺的巨大坑洞，現場還遭傾倒營建廢棄物，嚴重危害社區地下水源安全。橋頭地檢署接獲情資後，迅速成立專案小組展開兩波搜索行動，今(8)日依違反組織犯罪防制條例、刑法、廢棄物清理法等罪，共羈押包括前美濃鎮長堂弟羅姓主嫌在內的4名嫌犯。

美濃大峽谷案持續延燒，原是盜採砂石案，卻因挖出坑洞實在過於巨大被戲稱為「美濃大峽谷」，橋頭地檢署搜索後，陸續羈押包含承租人王國正、市議員朱信強特助兼地主石麗君及其夫巫清文、前檢察官陳正達、警友會站長黃文合等人。

橋頭地檢署表示，經多次勘查現場發現，不法集團在美濃多處農地違法開挖盜採土石，之後再以廢土、營建廢棄物回填，掩蓋盜採痕跡。檢方於9月24日持搜索票展開首波行動，查扣重型怪手1台，並拘提徐姓、黃姓犯嫌。兩人訊後，依違反組織犯罪防制條例、刑法、廢棄物清理法等罪聲押禁見獲准。

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接著在10月2日發動第二波搜索，再查扣砂石車1台，拘提羅姓主嫌與黃姓共犯。檢方指出，羅男另涉指揮犯罪組織罪嫌，訊後同遭羈押禁見。涉案砂石車及怪手司機3人則以10萬元交保候傳。

另案中被告陳正達、黃文合亦因涉犯廢棄物清理法等罪，橋頭地檢署聲請羈押禁見後，橋頭地院於9月30日裁定兩人各羈押2個月，並禁止接見通信，全案仍可抗告。綜合兩波行動，目前共有4人羈押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　宮廟被撒冥紙

快訊／高雄左營大樓電梯保養傳意外！男B1墜落B3　骨折急送醫

「挖土機超人」親友陸續趕赴靈堂致意　公祭時間仍未確定

北市凌晨車禍！雙載電輔車與轎車碰撞　15歲女頭重創搶救10天不治

快訊／彰化市知名壽司店火警！濃煙猛竄消防急灌救

快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

快訊／鼻頭漁港潛水意外！她上岸發現少1人急報警　消防搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

準消防員做「人形蜈蚣」訓練慘壓傷脊椎！二審獲准國賠486萬

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

高雄女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷詐騙1.6億　宮廟被撒冥紙

快訊／高雄左營大樓電梯保養傳意外！男B1墜落B3　骨折急送醫

「挖土機超人」親友陸續趕赴靈堂致意　公祭時間仍未確定

北市凌晨車禍！雙載電輔車與轎車碰撞　15歲女頭重創搶救10天不治

快訊／彰化市知名壽司店火警！濃煙猛竄消防急灌救

快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

快訊／鼻頭漁港潛水意外！她上岸發現少1人急報警　消防搜救中

苗栗路口車禍機車起火！騎士險被焚身　2人衝下車把他拖開

準消防員做「人形蜈蚣」訓練慘壓傷脊椎！二審獲准國賠486萬

「挖土機超人」林鴻森救災感染離世　朱立倫中常會起立默哀30秒

王毅訪羅馬前夕　義國時尚業控遭中國進口包裹攻擊

避免觸怒中韓！高市早苗「放棄參拜」靖國神社　擬安排會晤習近平

北捷踹嬤「Fumi阿姨」IG粉絲飆5萬　被問「是男是女？」高EQ回應

災區側溝淤泥30km！已挖10km今再推進3km　力拼10／15前完成清除

《一拳超人》最強回歸《間諜家家酒》排第二　海外網選最期待新番

批大陸地方官僚主義　胡錫進籲推進社會寬鬆自由

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

捲黃國昌狗仔案遭吳思瑤痛批　張斯綱：我揭的是事實、被揭的才心虛

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

更多熱門

相關新聞

輝達落腳北士科卡關！陳其邁將提更優惠條件爭取

輝達落腳北士科卡關！陳其邁將提更優惠條件爭取

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。高雄市議員郭建盟、林智鴻今（8）日在議會質詢時皆關心此事，高雄市長陳其邁回應，會拿出更優惠條件爭取，「如果在台北遇到阻礙，也許換一條路，到高雄也不錯」。

賴瑞隆為美濃大峽谷案提告柯志恩　他揭撤告前例酸：蹭告大師

賴瑞隆為美濃大峽谷案提告柯志恩　他揭撤告前例酸：蹭告大師

輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方

輝達總部有機會進駐高雄？　龔明鑫：輝達跟我們說不排除其他地方

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

神秘炭火烤雞「還在營業中」　屋主月開44萬徵新租客

微電車騎士囂張畫面！警方出手了

微電車騎士囂張畫面！警方出手了

關鍵字：

高雄美濃大峽谷盜採砂石

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

「好小子」顏正國過世！

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面