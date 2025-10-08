快訊／美濃大峽谷4人羈押禁見！前鎮長堂弟是首腦...挖出大天坑

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、葉品辰／高雄報導

高雄市美濃區成功、新吉洋段多處農地及國有地遭盜採土石後回填營建廢棄物，農地被挖出深達12公尺的巨大坑洞，現場還遭傾倒營建廢棄物，嚴重危害社區地下水源安全。橋頭地檢署接獲情資後，迅速成立專案小組展開兩波搜索行動，今(8)日依違反組織犯罪防制條例、刑法、廢棄物清理法等罪，共羈押包括前美濃鎮長堂弟羅姓主嫌在內的4名嫌犯。

美濃大峽谷案持續延燒，原是盜採砂石案，卻因挖出坑洞實在過於巨大被戲稱為「美濃大峽谷」，橋頭地檢署搜索後，陸續羈押包含承租人王國正、市議員朱信強特助兼地主石麗君及其夫巫清文、前檢察官陳正達、警友會站長黃文合等人。

橋頭地檢署表示，經多次勘查現場發現，不法集團在美濃多處農地違法開挖盜採土石，之後再以廢土、營建廢棄物回填，掩蓋盜採痕跡。檢方於9月24日持搜索票展開首波行動，查扣重型怪手1台，並拘提徐姓、黃姓犯嫌。兩人訊後，依違反組織犯罪防制條例、刑法、廢棄物清理法等罪聲押禁見獲准。

▲橋頭地檢署偵查盜採砂石案，目前已羈押4名嫌犯。（圖／記者吳奕靖翻攝）

接著在10月2日發動第二波搜索，再查扣砂石車1台，拘提羅姓主嫌與黃姓共犯。檢方指出，羅男另涉指揮犯罪組織罪嫌，訊後同遭羈押禁見。涉案砂石車及怪手司機3人則以10萬元交保候傳。

另案中被告陳正達、黃文合亦因涉犯廢棄物清理法等罪，橋頭地檢署聲請羈押禁見後，橋頭地院於9月30日裁定兩人各羈押2個月，並禁止接見通信，全案仍可抗告。綜合兩波行動，目前共有4人羈押禁見。