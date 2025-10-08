輝達落腳北士科卡關！陳其邁將提更優惠條件爭取：到高雄也不錯

▲輝達落腳北士科卡關，陳其邁將提更優惠條件爭取。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、18基地作為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。高雄市議員郭建盟、林智鴻今（8）日在議會質詢時皆關心此事，高雄市長陳其邁回應，會拿出更優惠條件爭取，「如果在台北遇到阻礙，也許換一條路，到高雄也不錯」。

輝達（NVIDIA）海外總部相中北士科T17、18基地，但該處地上權屬新光人壽，土地問題至今遲遲無法解決。據了解，過去北市府有將各種方案、土地提供給輝達參考，首選確實是T17、18，但並不代表只要該基地，新壽營造「輝達只要T17、18」的氣氛，實際上是輝達受制於雙方的MOU協議，如今MOU到期、也未展延，進度大卡關。

▲▼輝達落腳北士科卡關，市議員皆盼市府繼續爭取。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市議員郭建盟、林智鴻今（8）日在議會質詢時皆關心，高雄是否會「彎道超車」，再次招手輝達來高雄？對此，陳其邁表示，如果輝達能進駐高雄，對於推動生成式AI應用具有里程碑意義，也會帶動高雄未來10-20年的產業發展。

陳其邁說，當時輝達選擇台北有他的考量，主要大部分廠商集中在北部地區，相對來講這是台北的優勢，但高雄各方面的環境非常適合做發展的基地，許多大廠的研發中心也陸續落腳亞灣區，聚落逐漸形成，因此，高雄會拿出更優惠的條件爭取，「如果NVIDIA在台北發展受阻，也許換一條路，到高雄也是一個不錯的選擇。」

▲龔明鑫8日出席立法院財委會召開的聯席會。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部長龔明鑫今在立院答詢時也說，輝達有自己的考量，現在仍關心的是北市科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示，也不排除其他地方。」